в долгосрочной перспективе держать сбережения в долларе
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:02
в долгосрочной перспективе держать сбережения в долларе
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:07
Так умиляют люди задающие такие вопросы,неужели кто-то думает,что Смолий или Рожкова прочитают вопрос на этом форуме и сразу ответят задающему вопрос,а больше никто не знает(ну максимум пару десятков человек),но они тоже не ответят.
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:09
Поэтому отсутствие бессмысленных прогнозов - здоровый психологический фактор.
Black Jack - White Business
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Додано: Чет 09 кві, 2020 17:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/46872 ... uye-sumbur
....на міжбанку панує досить великий сумбур. З одного боку – економіка продовжує перебувати на карантині, особливого попиту на валюту з боку реального сектору немає. І основні купівлі вчорашній банк-збурювач спокою робив для нерезидентів, які виводять свої ресурси, отримані від погашень ОВДП і для “дочок” іноземних компаній, що репатріюють свої дивіденди. Тобто це вже не стільки виробничий сектор, скільки багато в чому спекулятивні капітали гравців з ОВДП......
.......Коррекция макропоказателей от правительства В частности, в 2020 году прогнозируется экономический спад на 4,8%, инфляция (декабрь к декабрю) — 11,6%, безработица — 9,4% и средняя зарплата на 2200 грн меньше, чем планировалось ранее.
Стоит также обратить внимание на улучшение торгового баланса: в Минэкономразвития прогнозируют сокращение экспорта в этом году на 5,5%, а импорта — сразу на 10%.
Переведемо на "хлопський розум":
1.З роботою буде зле як в середині країни, так і в можливості найти високооплачуване місце за кордоном.
2.Отже і там ,і тут будуть одержувати менше (середня на 2200 менше очікувань - офіційно, при паралельно знову двозначній інфляції офіційно, враховуючи те,що щоб досягти 11.6% грудень до грудня восени побачимо неймовірні цінники в торгівлі- це вже явний курс на збідніння населення).
3.Отже скоріш за все - все в низ - "промка",ринок житла,ринок оренди,та курс нацвалюти.
4.І щось всі забули про 3 млрд.дол. російського кредита, там суди на квітень планували видати - чи піде розгляд справи по скороченому варіанту, чи по повній системі розгляду.
Якщо скорочено апеляція вирішить - це буде супер-нокдаун для гривни,навіть при поки що відсутності фактичного рішення.
5.Ну і розвиток подій по Приват-Суркісам - наші суди та органи проти судів Кіпру,Лондона,США та Швейцарії.
Сума претензій олігарха - більше 2 млрд.дол.особисто, плюс ще Суркіси і Ко також зголодніли трохи.
Збитки для економіки України - не піддаються рахунку.
З другого боку претензії до спричинених олігархом і Ко збитків - здається 50 млрд.дол.
Все це як якесь нереальне кіно виглядає, неможливе в інших країнах.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:21
да, всего 2 млрд гривен
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:33
Кризис 2008 это цветочки.
На этой неделе число лиц получающих пособие по безработице перевалило максимум прошлого кризиса в 6,6 млн, и составило 7,455 млн.чел.
Так же на этой неделе за пособием по безработице обратилось еще 6,6 млн.человек. Значит на следующей неделе число получающих пособие превысит отметку в 10 млн.чел.
Живите своим умом!
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:33
Таке писав 25 березня (viewtopic.php?p=4916187#p4916187 можна перевірити за посиланням). До 27 на МБ і 26,8 на готівці трішки не дійшли, але були близько. Такі рівні активні, вагомі учасники ринків розцінили як допустимі для відкупу, ну і страшний Бєня всіх налякав, тому курс пішов на корекцію, але навіть без втручання регулятора не дійшов до верхньої межі описаного мною 31 березня коридору (вчора коментував).
Якщо в понеділок у ВР все вдасться (а ще якщо раптом 14 квітня відновлять розміщення ОВДП, хоч якось) то, найімовірніше, відновимо рух на південь. І цього разу трохи глибше...
В травні буде трохи виплат, для цього потрібні запозичення в грн, крім того, НБУ потрібно тримати ЗВР на рівні і для зовнішніх виплат треба купувати валюту на МБ. А це краще робити по нижчому курсу. Крім того, КМ пішов трохи на зустріч не тільки тим депутатам-слугам, в кого мережа ломбардів, але й тим, в кого будівельні компанії, авторемонти, збір металобрухту і тд. Також, ще не встигли по справжньому закрити населення 60+ на самоізоляцію, як уже й багатьох випустили і дозволили працювати не тільки суддям-бюрократам, чи працівникам "критичної інфраструктури" але й працівникам підприємств з "безперервним промисловим циклом".
Ну а з першого червня вже треба всіх випускати працювати, оскільки інспектори податкової за період з 18 березня до 31 травня завиють без роботи і з 01 червня ринуться на перевірки (зупинені і чергові) з подвійним рвінням...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:45
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На наличном валютном рынке столицы творится что-то странное.
С утра,примерно до 11.00 многие кто хотел сдать можно сказать обвалили рынок и завалили его долларом.
Котировки были примерно чуток выше котировок активного и живого межбанка на тот момент.
Около 27.30 за доллар и приём и продажа,сдающих было явно больше и они демпинговали,наверное хотели сесть в последний вагон поезда,который движется на станцию 25.
На МБ весь день топтались на месте, в активной фазе торгов фигурировали примерно одни и те же цифры,так и закрылись,чуть ниже 27.30,но если сравнивать с началом,то снизились на 10 копеек.
Но под вечер,при уже отыгравшем свадьбу межбанке наличка Киева стала быковать,численный перевес продающих улетучился,появились биды сначала по 27.35,потом по 40.
Что произошло,МБ снизился,а на наличке как будто пришёл дед мороз с мешком гривны и завалил все опты бумагой с кличем несите валюту! Забираю всё!!!
Наличка уже выше МБ на 20 коп,а не ниже!!! Такое не доводилось видеть годами.
Вот такая уйня малята,уряд от покровителей\режисёров Арбузова,Соркина,Януковича,Азарова рулит,появились майоры с баулами.
Все теории о том,что некому покупать,а есть только сдающие на хлебушек канули в лету,есть кому покупать,бумага есть,несите свои зелёные,жёлтые и фиолетовые патроны,ребятушки не шутят,уряд работает((((
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 09 кві, 2020 17:56, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:53
Живите своим умом!
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