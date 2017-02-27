RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5018501950205021

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 191
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
12%
22
28.51-29.0
15%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
41
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:54

2,3 трлн долларов еще зальют. Сегодня Ферд резерв принял решение..


https://www.federalreserve.gov/newseven ... Cxu2JM4Fm0
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37665
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3619 раз.
Подякували: 9717 раз.
 
Профіль
48
14
2
1
  #<1 ... 5018501950205021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra, zzzzzz і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1736, 1737, 1738
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17374 2193280
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 17:45
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6906 1540063
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 11:39
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 80812
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (340)
09.04.2020 17:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.