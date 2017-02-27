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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:54
2,3 трлн долларов еще зальют. Сегодня Ферд резерв принял решение..
Живите своим умом!
Додано: Чет 09 кві, 2020 18:12
Будут по частям таким макаром мурыжить,чтобы все правильные люди по вменяемому курсу вышли.Фактор бени,конечно,может внести коррективы.
Додано: Чет 09 кві, 2020 18:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
По нефте вроде договорились на 20 млн баррелей в день.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 09 кві, 2020 18:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
5 марта — Россия отказывается от предложения сократить добычу на 0,3 млн баррелей в сутки и разваливает сделку ОПЕК
9 апреля — Россия готова сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.
В общем, не надо паники — работают профессионалы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 09 кві, 2020 18:29
Додано: Чет 09 кві, 2020 18:45
Alex2006
Укрепляж пока не приняли изменение в бюджет, и не нагнули НБУ покупать ОВГЗ.
Живите своим умом!
Додано: Чет 09 кві, 2020 18:51
запитання не в тему: чи передбачена на форумі кнопка "Добавити останню прочитану сторінку в закладки" ?
Не для браузера, а саме для форуму, щоб на різних гаджетах не гортати сторінки до прочитаної останньою (заходжу на форум з різних локацій: дім-робота-гості). Прикол з історією перегляду для хром та ін. знаю, незручно.
Дякую.
П.С. Для адмінів: Якщо нема, було б дуже зручно допиляти у вікні. Типу: "Остання прочитана"
Додано: Чет 09 кві, 2020 18:56
Золото - 1732!!! Ну, а 100 гектарів не проблема... 150 тисяч доларів і вони твої, тільки їх же обробляти треба! А ти в цьому, м’яко кажучи, не спєц! Краще бери в оренду ставочок гектарів на 40... Рибка, раки, зона відпочинку... І подалі від всяких вірусів!
Додано: Чет 09 кві, 2020 18:56
stas_rst
А зачем листать, есть счетчик страниц, просто нажимаете последниюю страницу на счетчике
Живите своим умом!
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