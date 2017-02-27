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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 50195020502150225023>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 192
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
23
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
11%
22
28.51-29.0
15%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
41
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:54

2,3 трлн долларов еще зальют. Сегодня Ферд резерв принял решение..


https://www.federalreserve.gov/newseven ... Cxu2JM4Fm0
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:12

  rasmus написав:
  asti написав:Теперь понятно почему вчера курс вверх попер - оказывается, вчера погасили ОВГЗ на 1,5 млрд гривен плюс купон.
Вот откуда дровишки!


да, всего 2 млрд гривен

Будут по частям таким макаром мурыжить,чтобы все правильные люди по вменяемому курсу вышли.Фактор бени,конечно,может внести коррективы.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По нефте вроде договорились на 20 млн баррелей в день.
https://www.cnbc.com/2020/04/09/oil-jumps-ahead-of-make-or-break-opec-meeting.html?__source=facebook%7Cmain&fbclid=IwAR13u7WyFxa39nROW79LP5Zx6QxZvs4__vd1p1ZMGDEvifHh4zW9_7CdDwE
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http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС



5 марта — Россия отказывается от предложения сократить добычу на 0,3 млн баррелей в сутки и разваливает сделку ОПЕК

9 апреля — Россия готова сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

В общем, не надо паники — работают профессионалы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:26

Есть немного бумаги, думаю купить по 27.35.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:29

  Striker написав:Есть немного бумаги, думаю купить по 27.35.


Думаю краще скуповувати по 27 і нижче. Має бути ще разок :)
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:45

Alex2006
Укрепляж пока не приняли изменение в бюджет, и не нагнули НБУ покупать ОВГЗ.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:51

запитання не в тему: чи передбачена на форумі кнопка "Добавити останню прочитану сторінку в закладки" ?
Не для браузера, а саме для форуму, щоб на різних гаджетах не гортати сторінки до прочитаної останньою (заходжу на форум з різних локацій: дім-робота-гості). Прикол з історією перегляду для хром та ін. знаю, незручно.
Дякую.
П.С. Для адмінів: Якщо нема, було б дуже зручно допиляти у вікні. Типу: "Остання прочитана"
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:56

  Libo написав:
  Amat написав:Умные люди правильно говорят - сейчас невозможно понять, как лучше сохранить "сбережения"... Точнее сказать - как сбересь "эквивалент покупстельной способности"...
И я тоже не знаю.
Пока верю в "кеш". Американский...


Плюс еще золото, серебро и 20 соток. Лучше гектар. Я лично хочу гектаров сто.
:idea:

Золото - 1732!!! Ну, а 100 гектарів не проблема... 150 тисяч доларів і вони твої, тільки їх же обробляти треба! А ти в цьому, м’яко кажучи, не спєц! Краще бери в оренду ставочок гектарів на 40... Рибка, раки, зона відпочинку... І подалі від всяких вірусів!
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:56

stas_rst
А зачем листать, есть счетчик страниц, просто нажимаете последниюю страницу на счетчике
Живите своим умом!
zzzzzz
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