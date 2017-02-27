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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5020502150225023>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 192
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
23
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
11%
22
28.51-29.0
15%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
41
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:00

  холява написав:
  Долярчик написав:
  twin написав:Долярчик
В доляр треба було заходити по 23-24 а зараз по 28 виходити і на рахунок, думай те))

А хто ж тоді думав, якщо вже всі до того подумали!(влітку) :mrgreen:
Влітку табори розділились: - одні ввійшли в доляр пА 26хх, інші - на гривнедепо(на рік, на нерозривні) :mrgreen:
По 23-24 мало хто заходив, а точніше - на малі суми, так як не мали гривні!
ДумайТЕ! :wink:



Подумал .
..., а не вы ли с гордо не застегнутой пуговичкой на ширинке, во весь ваш ,неотразимый ум ,вещали о непоколебимости нацвалюты ?

..вы не спешите каяться , впереди еще многое .
И коечку ,... на рабочем месте обустройте .
Жена и теща ,за ваши неразрывные вклады , очень даже могут из вас кастрата сделать.
С лозунгом "Зробымо его разом "

Якщо бути справедливим, то не він один тут вєщал... Той же Вова з Бердичева прям поеми писав, що навіть 25 ми нескоро побачимо і гривня наше все! Ну, а потім перевзувся і став на іншу сторону! Та й головний апологет тут 006 - ий!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:00

  Qwerty написав:
  Libo написав:
  Amat написав:Умные люди правильно говорят - сейчас невозможно понять, как лучше сохранить "сбережения"... Точнее сказать - как сбересь "эквивалент покупстельной способности"...
И я тоже не знаю.
Пока верю в "кеш". Американский...


Плюс еще золото, серебро и 20 соток. Лучше гектар. Я лично хочу гектаров сто.
:idea:

Золото - 1732!!! Ну, а 100 гектарів не проблема... 150 тисяч доларів і вони твої, тільки їх же обробляти треба! А ти в цьому, м’яко кажучи, не спєц! Краще бери в оренду ставочок гектарів на 40... Рибка, раки, зона відпочинку... І подалі від всяких вірусів!

Скільки в середньому по Україні треба платити за рік податків якщо просто купити землю 100 гектарів і нічого не робити з нею?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

stas_rst написав:запитання не в тему: чи передбачена на форумі кнопка "Добавити останню прочитану сторінку в закладки" ?
Не для браузера, а саме для форуму, щоб на різних гаджетах не гортати сторінки до прочитаної останньою (заходжу на форум з різних локацій: дім-робота-гості). Прикол з історією перегляду для хром та ін. знаю, незручно.
Дякую.
П.С. Для адмінів: Якщо нема, було б дуже зручно допиляти у вікні. Типу: "Остання прочитана"


Я откуда не зайду, попадаю на последнюю прочитанную страницу. Если вы заходите авторизуясь, разве может быть по другому ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:08

  edvardd написав:
  Libo написав:
  Amat написав:Умные люди правильно говорят - сейчас невозможно понять, как лучше сохранить "сбережения"... Точнее сказать - как сбересь "эквивалент покупстельной способности"...
И я тоже не знаю.
Пока верю в "кеш". Американский...


Плюс еще золото, серебро и 20 соток. Лучше гектар. Я лично хочу гектаров сто.
:idea:

если честно, то в долгосрок лучше гектар, или 100, а бумага и даже металлы это короткосрок, меня сильно напрягает в этой теме холодный термояд...

Прикольний коментар, особливо його початок! «Якщо чесно...» А до цього ви все нечесно казали?! Так вроді риторика і тоді була такою ж! Чи ви в секреті ще щось тримали?! А з одним гектаром, що робити?! Поле для гольфа закатать?!
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:09

  zzzzzz написав:stas_rst
А зачем листать, есть счетчик страниц, просто нажимаете последниюю страницу на счетчике

  freeze написав:Я откуда не зайду, попадаю на последнюю прочитанную страницу. Если вы заходите авторизуясь, разве может быть по другому ?

ок, приклад: увечері вдома дочитав до сторінки Х, на роботі зранку оновив вікно і останньою є сторінка Y (за ніч написали 15 сторінок хзн про що). Я хочу потрапити на сторінку Х, яку читав вдома останню. Номер сторінки запам"ятовувати нема сенсу, бо модери трохи потерли наприклад і нумерація змістилась. Крім того читаю 5-6 топіків.
Орієнтуюсь по часу останнього прочитаного повідомлення, але знову ж таки - шукаю у зворотньому порядку. І запам"ятовувати усі вікна по часу останнього повідомлення наломно.
Востаннє редагувалось stas_rst в Чет 09 кві, 2020 19:15, всього редагувалось 2 разів.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:10

Киев, Ленинградка, 27.35
Пять обменок, гривны нет нигде
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Смолий сказал вчера,что НБУ не будет покупать облигации правительства,это ганебна практика и они не хотят повторения 90-хх.

Я так понимаю,что в верхах поняли,что с ним каши не сваришь и пора его менять, признан неблагонадёжным.

Так когда зрада заработает?
Или доплату пенсионерам сделают пока просто так,потом подтянут изменения постфактум?

Хорошо хоть НБУ прибыль перечислил,можно не переживать за бюджетные доходы апреля.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:19

  Xenon написав:Киев, Ленинградка, 27.35
Пять обменок, гривны нет нигде

плохо искали
  somilitark написав:Но под вечер,при уже отыгравшем свадьбу межбанке наличка Киева стала быковать,численный перевес продающих улетучился,появились биды сначала по 27.35,потом по 40.
Что произошло,МБ снизился,а на наличке как будто пришёл дед мороз с мешком гривны и завалил все опты бумагой с кличем несите валюту! Забираю всё!!!
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уже 90-я страна обратилась к МВФ за финансовой помощью за последний месяц.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:26

  freeze написав:Уже 90-я страна обратилась к МВФ за финансовой помощью за последний месяц.

У нас вирус Бабушки, от него надо избавляться
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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