twin написав:Долярчик В доляр треба було заходити по 23-24 а зараз по 28 виходити і на рахунок, думай те))
А хто ж тоді думав, якщо вже всі до того подумали!(влітку) Влітку табори розділились: - одні ввійшли в доляр пА 26хх, інші - на гривнедепо(на рік, на нерозривні) По 23-24 мало хто заходив, а точніше - на малі суми, так як не мали гривні! ДумайТЕ!
Подумал . ..., а не вы ли с гордо не застегнутой пуговичкой на ширинке, во весь ваш ,неотразимый ум ,вещали о непоколебимости нацвалюты ?
..вы не спешите каяться , впереди еще многое . И коечку ,... на рабочем месте обустройте . Жена и теща ,за ваши неразрывные вклады , очень даже могут из вас кастрата сделать. С лозунгом "Зробымо его разом "
Якщо бути справедливим, то не він один тут вєщал... Той же Вова з Бердичева прям поеми писав, що навіть 25 ми нескоро побачимо і гривня наше все! Ну, а потім перевзувся і став на іншу сторону! Та й головний апологет тут 006 - ий!
Amat написав:Умные люди правильно говорят - сейчас невозможно понять, как лучше сохранить "сбережения"... Точнее сказать - как сбересь "эквивалент покупстельной способности"... И я тоже не знаю. Пока верю в "кеш". Американский...
Плюс еще золото, серебро и 20 соток. Лучше гектар. Я лично хочу гектаров сто.
Золото - 1732!!! Ну, а 100 гектарів не проблема... 150 тисяч доларів і вони твої, тільки їх же обробляти треба! А ти в цьому, м’яко кажучи, не спєц! Краще бери в оренду ставочок гектарів на 40... Рибка, раки, зона відпочинку... І подалі від всяких вірусів!
Скільки в середньому по Україні треба платити за рік податків якщо просто купити землю 100 гектарів і нічого не робити з нею?
stas_rst написав:запитання не в тему: чи передбачена на форумі кнопка "Добавити останню прочитану сторінку в закладки" ? Не для браузера, а саме для форуму, щоб на різних гаджетах не гортати сторінки до прочитаної останньою (заходжу на форум з різних локацій: дім-робота-гості). Прикол з історією перегляду для хром та ін. знаю, незручно. Дякую. П.С. Для адмінів: Якщо нема, було б дуже зручно допиляти у вікні. Типу: "Остання прочитана"
Я откуда не зайду, попадаю на последнюю прочитанную страницу. Если вы заходите авторизуясь, разве может быть по другому ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Amat написав:Умные люди правильно говорят - сейчас невозможно понять, как лучше сохранить "сбережения"... Точнее сказать - как сбересь "эквивалент покупстельной способности"... И я тоже не знаю. Пока верю в "кеш". Американский...
Плюс еще золото, серебро и 20 соток. Лучше гектар. Я лично хочу гектаров сто.
если честно, то в долгосрок лучше гектар, или 100, а бумага и даже металлы это короткосрок, меня сильно напрягает в этой теме холодный термояд...
Прикольний коментар, особливо його початок! «Якщо чесно...» А до цього ви все нечесно казали?! Так вроді риторика і тоді була такою ж! Чи ви в секреті ще щось тримали?! А з одним гектаром, що робити?! Поле для гольфа закатать?!
zzzzzz написав:stas_rst А зачем листать, есть счетчик страниц, просто нажимаете последниюю страницу на счетчике
freeze написав:Я откуда не зайду, попадаю на последнюю прочитанную страницу. Если вы заходите авторизуясь, разве может быть по другому ?
ок, приклад: увечері вдома дочитав до сторінки Х, на роботі зранку оновив вікно і останньою є сторінка Y (за ніч написали 15 сторінок хзн про що). Я хочу потрапити на сторінку Х, яку читав вдома останню. Номер сторінки запам"ятовувати нема сенсу, бо модери трохи потерли наприклад і нумерація змістилась. Крім того читаю 5-6 топіків. Орієнтуюсь по часу останнього прочитаного повідомлення, але знову ж таки - шукаю у зворотньому порядку. І запам"ятовувати усі вікна по часу останнього повідомлення наломно.
Востаннє редагувалось stas_rst в Чет 09 кві, 2020 19:15, всього редагувалось 2 разів.
Xenon написав:Киев, Ленинградка, 27.35 Пять обменок, гривны нет нигде
плохо искали
somilitark написав:Но под вечер,при уже отыгравшем свадьбу межбанке наличка Киева стала быковать,численный перевес продающих улетучился,появились биды сначала по 27.35,потом по 40. Что произошло,МБ снизился,а на наличке как будто пришёл дед мороз с мешком гривны и завалил все опты бумагой с кличем несите валюту! Забираю всё!!!