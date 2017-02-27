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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5020502150225023

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 192
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
23
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
11%
22
28.51-29.0
15%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
41
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:27

Xenon
Оболонь, Виноградарь - навалом, наоборот, с баксом туго
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:28

  somilitark написав:Смолий сказал вчера,что НБУ не будет покупать облигации правительства,это ганебна практика и они не хотят повторения 90-хх.

Я так понимаю,что в верхах поняли,что с ним каши не сваришь и пора его менять, признан неблагонадёжным.

Пока не дадут кредит - его никто трогать не будет. НБУ сейчас как раз вполне вменяемо справляется со своими обязанностями.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  stas_rst написав:Я хочу потрапити на сторінку Х, яку читав вдома останню.

Валютный рынок в контексте ДС
Це посилання для цієї гілки форуму та за умови, що Ви "залогінились". Для інших гілок - по аналогії (вся справа в "?view=unread#unread")
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:31

  rollo написав:Евро: 1,0798.
Кроме шуток.

Золото 1743 долари за унцію теж без жодних жартів! Навіть не пригадую скільки років назад таке було... Напевне близько 9 років назад! Золото пре як бульдозер!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:36

  slonic32 написав:
  unicdima написав:эксперты, так это уже дно или будем еще ждать?

з ймовірністю 90% наступного тижня дотиснуть прийняття антибеніного закону, а там вже перший транш не за горами.

Ймовірність 10% виявилася сильнішою за 90%... Сьогодні і комітет навіть не зібрався! Не буде ніякого прийняття в другому читанні цього закону! Готують запасні аеродроми! А Бєня продовжує свою державну діяльність!
Qwerty
 
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