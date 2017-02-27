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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 кві, 2020 19:27
Xenon
Оболонь, Виноградарь - навалом, наоборот, с баксом туго
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75stasstas75
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Додано: Чет 09 кві, 2020 19:28
somilitark написав:
Смолий сказал вчера,что НБУ не будет покупать облигации правительства,это ганебна практика и они не хотят повторения 90-хх.
Я так понимаю,что в верхах поняли,что с ним каши не сваришь и пора его менять, признан неблагонадёжным.
Пока не дадут кредит - его никто трогать не будет. НБУ сейчас как раз вполне вменяемо справляется со своими обязанностями.
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Shustoff
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Додано: Чет 09 кві, 2020 19:29
Валютный рынок в контексте ДС
stas_rst написав:
Я хочу потрапити на сторінку Х, яку читав вдома останню.
Це посилання для цієї гілки форуму та за умови, що Ви "залогінились". Для інших гілок - по аналогії (вся справа в "?view=unread#unread")
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Sungsam
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Додано: Чет 09 кві, 2020 19:31
rollo написав:
Евро: 1,0798.
Кроме шуток.
Золото 1743 долари за унцію теж без жодних жартів! Навіть не пригадую скільки років назад таке було... Напевне близько 9 років назад! Золото пре як бульдозер!
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Qwerty
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Додано: Чет 09 кві, 2020 19:36
slonic32 написав: unicdima написав:
эксперты, так это уже дно или будем еще ждать?
з ймовірністю 90% наступного тижня дотиснуть прийняття антибеніного закону, а там вже перший транш не за горами.
Ймовірність 10% виявилася сильнішою за 90%... Сьогодні і комітет навіть не зібрався! Не буде ніякого прийняття в другому читанні цього закону! Готують запасні аеродроми! А Бєня продовжує свою державну діяльність!
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Qwerty
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