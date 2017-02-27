unicdima написав:эксперты, так это уже дно или будем еще ждать?
з ймовірністю 90% наступного тижня дотиснуть прийняття антибеніного закону, а там вже перший транш не за горами.
Ймовірність 10% виявилася сильнішою за 90%... Сьогодні і комітет навіть не зібрався! Не буде ніякого прийняття в другому читанні цього закону! Готують запасні аеродроми! А Бєня продовжує свою державну діяльність!
yama написав:я придерживаюсь мысли что это первая волна повышения , маленькое предупреждение перед грядущим штормом , если без аллегорий то через пол года + - будет следующая значительная девальвация гривны . Не важно кто первым озвучил мысль что нынешнее незначительно повышение похоже на прошлый кризис когда гривна девальвировала сначала до 13-16 грн ( цифры ориентировочные приблизительные лень смотреть точную статистику за то время ) за доллар США , а потом стабилизировалась на до 22-25 , после пика к 36 . Так и сейчас чуть приподнялись ...а вот через пол года + - девальвации гривны не избежать .
P.S. У наших энергетиков правилом хорошего тона считалось перед плановым отключением надолго , за несколько минут до этого сделать короткое отключение электричества на несколько секунд - дать насторожиться , предупредить , дать момент на подготовку. Так и теперь вас культурно предупредили что +50коп в день возможно, кто умный сделал выводы , ждем + 1грн в день И я не рад этому , но хорошо хоть предупредили
Колись як в селі гуляли весілля, то в енергетиків була мода обов`язково вимкнути світло... Хазяї брали торбу з банкою оковитої і закускою і їхали прохати шанованих електриків ввімкнути світло... думаю, що тут оця ситуація буде більш підходити ніж коротке попередження!
somilitark написав:Смолий сказал вчера,что НБУ не будет покупать облигации правительства,это ганебна практика и они не хотят повторения 90-хх.
Я так понимаю,что в верхах поняли,что с ним каши не сваришь и пора его менять, признан неблагонадёжным.
Пока не дадут кредит - его никто трогать не будет. НБУ сейчас как раз вполне вменяемо справляется со своими обязанностями.
У нас было много вменяемых и соросят,хотя гнали на них прилично.А теперь уже раскрыли все карты и стали назначать на все посты танкистов Соркиных,которые будут выполнять приказы,а не ставить во главу угла интересы государства и народа.
Так что вполне может быть,надо взять деньги у МВФ,а потом уже откатить референдумом по земле,компенсацию бенеану,а потом можно уже и Смолия,всё равно два транша по одной программе получали единицы,обычная практика,вымолить на коленях транш,мол выполнили половина,а остальные пункты вымог когда-то потом,а после выделения транша повторяли классическое:вот лохи,мы развели их опять как котят.
Заливка доллара в миру не сильно нам поможет,если мы дядю Сэма опять как котёнка сделаем.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
unicdima написав:эксперты, так это уже дно или будем еще ждать?
з ймовірністю 90% наступного тижня дотиснуть прийняття антибеніного закону, а там вже перший транш не за горами.
Ймовірність 10% виявилася сильнішою за 90%... Сьогодні і комітет навіть не зібрався! Не буде ніякого прийняття в другому читанні цього закону! Готують запасні аеродроми! А Бєня продовжує свою державну діяльність!
Так он и не планировал сегодня собираться. Завтра будет комитет, в понедельник - голосование.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
unicdima написав:эксперты, так это уже дно или будем еще ждать?
з ймовірністю 90% наступного тижня дотиснуть прийняття антибеніного закону, а там вже перший транш не за горами.
Ймовірність 10% виявилася сильнішою за 90%... Сьогодні і комітет навіть не зібрався! Не буде ніякого прийняття в другому читанні цього закону! Готують запасні аеродроми! А Бєня продовжує свою державну діяльність!
Гетманцев розповів, як комітет планує розглядати "антиколомойський" законопроєкт "Значна кількість поправок - це поправки, спрямовані на те, щоб затягнути прийняття "антиколомойського" законопроєкту", - сказав він.
"Я сподіваюсь на те, що кожну поправку ми розглядати не будемо. Можливо ми підемо постатейно, можливо, іншим чином, але будемо дотримуватися регламенту", - сказав нардеп.
Він уточнив, що сценарій "постатейно" передбачає голосування за групу поправок до конкретної статті, а не окремо кожної поправки.
Ссылаться на всякие телеграм-помойки не буду, но в большинстве своём об этом они писали ещё пару дней назад. Т.е. голосование пакетами. В таком режиме этот закон можно за пару часов принять. Да, спорная тема, могут потом в суд пойти, но это будет потом.
Alex2006 Внеочередное заседание ВР состоится в понедельник в 12:00, на повестке дня - изменения в госбюджет. "Мы выносим на голосование в понедельник, насколько мне известно, только один закон — "Об изменениях о государственном бюджете", — добавил Качура. Источник: https://censor.net.ua/n3187997