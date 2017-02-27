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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5021502250235024>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 192
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
23
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
11%
22
28.51-29.0
15%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
41
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:28

  somilitark написав:Смолий сказал вчера,что НБУ не будет покупать облигации правительства,это ганебна практика и они не хотят повторения 90-хх.

Я так понимаю,что в верхах поняли,что с ним каши не сваришь и пора его менять, признан неблагонадёжным.

Пока не дадут кредит - его никто трогать не будет. НБУ сейчас как раз вполне вменяемо справляется со своими обязанностями.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  stas_rst написав:Я хочу потрапити на сторінку Х, яку читав вдома останню.

Валютный рынок в контексте ДС
Це посилання для цієї гілки форуму та за умови, що Ви "залогінились". Для інших гілок - по аналогії (вся справа в "?view=unread#unread")
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:31

  rollo написав:Евро: 1,0798.
Кроме шуток.

Золото 1743 долари за унцію теж без жодних жартів! Навіть не пригадую скільки років назад таке було... Напевне близько 9 років назад! Золото пре як бульдозер!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:36

  slonic32 написав:
  unicdima написав:эксперты, так это уже дно или будем еще ждать?

з ймовірністю 90% наступного тижня дотиснуть прийняття антибеніного закону, а там вже перший транш не за горами.

Ймовірність 10% виявилася сильнішою за 90%... Сьогодні і комітет навіть не зібрався! Не буде ніякого прийняття в другому читанні цього закону! Готують запасні аеродроми! А Бєня продовжує свою державну діяльність!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:42

  yama написав:я придерживаюсь мысли что это первая волна повышения , маленькое предупреждение перед грядущим штормом , если без аллегорий то через пол года + - будет следующая значительная девальвация гривны . Не важно кто первым озвучил мысль что нынешнее незначительно повышение похоже на прошлый кризис когда гривна девальвировала сначала до 13-16 грн ( цифры ориентировочные приблизительные лень смотреть точную статистику за то время ) за доллар США , а потом стабилизировалась на до 22-25 , после пика к 36 . Так и сейчас чуть приподнялись ...а вот через пол года + - девальвации гривны не избежать .

P.S. У наших энергетиков правилом хорошего тона считалось перед плановым отключением надолго , за несколько минут до этого сделать короткое отключение электричества на несколько секунд - дать насторожиться , предупредить , дать момент на подготовку. Так и теперь вас культурно предупредили что +50коп в день возможно, кто умный сделал выводы , ждем + 1грн в день :(
И я не рад этому , но хорошо хоть предупредили :wink:

Колись як в селі гуляли весілля, то в енергетиків була мода обов`язково вимкнути світло... Хазяї брали торбу з банкою оковитої і закускою і їхали прохати шанованих електриків ввімкнути світло... думаю, що тут оця ситуація буде більш підходити ніж коротке попередження!
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:58

  Shustoff написав:
  somilitark написав:Смолий сказал вчера,что НБУ не будет покупать облигации правительства,это ганебна практика и они не хотят повторения 90-хх.

Я так понимаю,что в верхах поняли,что с ним каши не сваришь и пора его менять, признан неблагонадёжным.

Пока не дадут кредит - его никто трогать не будет. НБУ сейчас как раз вполне вменяемо справляется со своими обязанностями.

У нас было много вменяемых и соросят,хотя гнали на них прилично.А теперь уже раскрыли все карты и стали назначать на все посты танкистов Соркиных,которые будут выполнять приказы,а не ставить во главу угла интересы государства и народа.

Так что вполне может быть,надо взять деньги у МВФ,а потом уже откатить референдумом по земле,компенсацию бенеану,а потом можно уже и Смолия,всё равно два транша по одной программе получали единицы,обычная практика,вымолить на коленях транш,мол выполнили половина,а остальные пункты вымог когда-то потом,а после выделения транша повторяли классическое:вот лохи,мы развели их опять как котят.

Заливка доллара в миру не сильно нам поможет,если мы дядю Сэма опять как котёнка сделаем.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:59

  varlo написав:По нефте вроде договорились на 20 млн баррелей в день.
https://www.cnbc.com/2020/04/09/oil-jumps-ahead-of-make-or-break-opec-meeting.html?__source=facebook%7Cmain&fbclid=IwAR13u7WyFxa39nROW79LP5Zx6QxZvs4__vd1p1ZMGDEvifHh4zW9_7CdDwE


наразі одне бла бла бла https://ru.investing.com/commodities/brent-oil
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:12

  Qwerty написав:
  slonic32 написав:
  unicdima написав:эксперты, так это уже дно или будем еще ждать?

з ймовірністю 90% наступного тижня дотиснуть прийняття антибеніного закону, а там вже перший транш не за горами.

Ймовірність 10% виявилася сильнішою за 90%... Сьогодні і комітет навіть не зібрався! Не буде ніякого прийняття в другому читанні цього закону! Готують запасні аеродроми! А Бєня продовжує свою державну діяльність!

Так он и не планировал сегодня собираться. Завтра будет комитет, в понедельник - голосование.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:17

  Qwerty написав:
  slonic32 написав:
  unicdima написав:эксперты, так это уже дно или будем еще ждать?

з ймовірністю 90% наступного тижня дотиснуть прийняття антибеніного закону, а там вже перший транш не за горами.

Ймовірність 10% виявилася сильнішою за 90%... Сьогодні і комітет навіть не зібрався! Не буде ніякого прийняття в другому читанні цього закону! Готують запасні аеродроми! А Бєня продовжує свою державну діяльність!


Гетманцев розповів, як комітет планує розглядати "антиколомойський" законопроєкт
"Значна кількість поправок - це поправки, спрямовані на те, щоб затягнути прийняття "антиколомойського" законопроєкту", - сказав він.

"Я сподіваюсь на те, що кожну поправку ми розглядати не будемо. Можливо ми підемо постатейно, можливо, іншим чином, але будемо дотримуватися регламенту", - сказав нардеп.

Він уточнив, що сценарій "постатейно" передбачає голосування за групу поправок до конкретної статті, а не окремо кожної поправки.

https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/9/659193/

Ссылаться на всякие телеграм-помойки не буду, но в большинстве своём об этом они писали ещё пару дней назад. Т.е. голосование пакетами. В таком режиме этот закон можно за пару часов принять. Да, спорная тема, могут потом в суд пойти, но это будет потом.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:18

Alex2006
Внеочередное заседание ВР состоится в понедельник в 12:00, на повестке дня - изменения в госбюджет. "Мы выносим на голосование в понедельник, насколько мне известно, только один закон — "Об изменениях о государственном бюджете", — добавил Качура. Источник: https://censor.net.ua/n3187997
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