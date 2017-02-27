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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5021502250235024

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 192
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
23
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
11%
22
28.51-29.0
15%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
41
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:32

  freeze написав:


5 марта — Россия отказывается от предложения сократить добычу на 0,3 млн баррелей в сутки и разваливает сделку ОПЕК

9 апреля — Россия готова сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

В общем, не надо паники — работают профессионалы.

Как по мне, то это был сговор с саудитами, чтобы сланцевиков поджать, уж слишком большую часть рынка нефти они стали отнимать у России и СА.
aleksandr-musienko
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:37

  hxbbgaf написав:Вместо антибеневого закона хотят разрешить массовые обыски!
Какое отношение обыски имеют к вирусу?
Вирусы в кармане прячут?
Эта шобла совсем выходит из берегов!

а может это Вы берега попутали ? есть же соответсвтующая ветка
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:37

  stas_rst написав:
  zzzzzz написав:stas_rst
А зачем листать, есть счетчик страниц, просто нажимаете последниюю страницу на счетчике

  freeze написав:Я откуда не зайду, попадаю на последнюю прочитанную страницу. Если вы заходите авторизуясь, разве может быть по другому ?

ок, приклад: увечері вдома дочитав до сторінки Х, на роботі зранку оновив вікно і останньою є сторінка Y (за ніч написали 15 сторінок хзн про що). Я хочу потрапити на сторінку Х, яку читав вдома останню. Номер сторінки запам"ятовувати нема сенсу, бо модери трохи потерли наприклад і нумерація змістилась. Крім того читаю 5-6 топіків.
Орієнтуюсь по часу останнього прочитаного повідомлення, але знову ж таки - шукаю у зворотньому порядку. І запам"ятовувати усі вікна по часу останнього повідомлення наломно.

Кнопка , Ваші повідомлення, потом кнопка , перше непрочитанне повідомлення.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:54

По моему, это уже слишком. Специально банкротят или действительно хозяйственная деятельность? Кто следующий Нафтогаз?

Енергоатому не вистачає коштів
“Крім затримки виплати заробітної плати в повному обсязі, з’явилася заборгованість з оплати податків, відсотків за кредитами, оплати за СЯП (свіже ядерне паливо – ред.), оплати підрядникам, що несе додатковий тягар у вигляді штрафних санкцій, робить ситуацію катастрофічною. Практично переддефолтний стан”, – заявив представник профспілки.
https://news.finance.ua/ua/news/-/46871 ... profspilka
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:03

  Grand Touring написав:По моему, это уже слишком.

а по-моему это очередной вброс. Будем обсуждать, что заявил представитель профсоюза ? С таким же успехом можно обсудить, что услышали от бабушки возле подъезда. :evil:
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:08

Далі буде...

Базовий сценарій інвесткомпанії Dragon Capital передбачає скорочення ВВП у 2020 році на 4% і девальвацію національної валюти до 30 грн за дол.
Керівник компанії Томаш Фіала попереджає, що в разі продовження карантину до червня-липня ВВП може впасти на 9%, як у 2015 році, а курс національної валюти знизиться до 35 грн за дол.
Згідно з макропрогнозом Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, ВВП України може скоротитися на 5,9%, дефіцит поточного рахунку сягне 4% ВВП або 5,6 млрд дол, а курс національної валюти становитиме 29,7 грн за дол.
"Споживча інфляція зросте лише до 7,5% в грудні, оскільки слабкий попит обмежить вплив більш високих інфляційних очікувань і знецінення гривні", — вважають експерти.
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... Hpla3sZaBU
fler
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