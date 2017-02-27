75stasstas75 написав:Alex2006 Внеочередное заседание ВР состоится в понедельник в 12:00, на повестке дня - изменения в госбюджет. "Мы выносим на голосование в понедельник, насколько мне известно, только один закон — "Об изменениях о государственном бюджете", — добавил Качура. Источник: https://censor.net.ua/n3187997
1) Ничего не мешает поменять повестку до понедельника 2) Ничего не мешает провести две внеочередные сессии подряд, как это было сделано ранее под банки и землю.
Т.е. эта информация не исключает возможности голосования закона в ближайшее время
zzzzzz написав:stas_rst А зачем листать, есть счетчик страниц, просто нажимаете последниюю страницу на счетчике
freeze написав:Я откуда не зайду, попадаю на последнюю прочитанную страницу. Если вы заходите авторизуясь, разве может быть по другому ?
ок, приклад: увечері вдома дочитав до сторінки Х, на роботі зранку оновив вікно і останньою є сторінка Y (за ніч написали 15 сторінок хзн про що). Я хочу потрапити на сторінку Х, яку читав вдома останню. Номер сторінки запам"ятовувати нема сенсу, бо модери трохи потерли наприклад і нумерація змістилась. Крім того читаю 5-6 топіків. Орієнтуюсь по часу останнього прочитаного повідомлення, але знову ж таки - шукаю у зворотньому порядку. І запам"ятовувати усі вікна по часу останнього повідомлення наломно.
Кнопка , Ваші повідомлення, потом кнопка , перше непрочитанне повідомлення.
По моему, это уже слишком. Специально банкротят или действительно хозяйственная деятельность? Кто следующий Нафтогаз?
Енергоатому не вистачає коштів “Крім затримки виплати заробітної плати в повному обсязі, з’явилася заборгованість з оплати податків, відсотків за кредитами, оплати за СЯП (свіже ядерне паливо – ред.), оплати підрядникам, що несе додатковий тягар у вигляді штрафних санкцій, робить ситуацію катастрофічною. Практично переддефолтний стан”, – заявив представник профспілки. https://news.finance.ua/ua/news/-/46871 ... profspilka
Базовий сценарій інвесткомпанії Dragon Capital передбачає скорочення ВВП у 2020 році на 4% і девальвацію національної валюти до 30 грн за дол. Керівник компанії Томаш Фіала попереджає, що в разі продовження карантину до червня-липня ВВП може впасти на 9%, як у 2015 році, а курс національної валюти знизиться до 35 грн за дол. Згідно з макропрогнозом Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, ВВП України може скоротитися на 5,9%, дефіцит поточного рахунку сягне 4% ВВП або 5,6 млрд дол, а курс національної валюти становитиме 29,7 грн за дол. "Споживча інфляція зросте лише до 7,5% в грудні, оскільки слабкий попит обмежить вплив більш високих інфляційних очікувань і знецінення гривні", — вважають експерти. https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... Hpla3sZaBU