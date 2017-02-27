"Майоры с баулами"? Нет, австралийцы на карантине. Всем хорошего настроения))
Чтобы не скучать на карантине, жители Австралии запустили забавный флешмоб - придумывают экстравагантные образы, в которых фотографируются во дворе возле мусорника. Через пандемию коронавируса у многих людей исчезает хорошее настроение. Чтобы развеселить соседей, а также пользователей соцсетей, австралийцы придумывают костюмы, в которых выходят выносить мусор. Фотографиями и видео процесса они делятся в сообществе Bin isolation outing в Facebook.
Grand Touring написав:По моему, это уже слишком. Специально банкротят или действительно хозяйственная деятельность? Кто следующий Нафтогаз?
Енергоатому не вистачає коштів “Крім затримки виплати заробітної плати в повному обсязі, з’явилася заборгованість з оплати податків, відсотків за кредитами, оплати за СЯП (свіже ядерне паливо – ред.), оплати підрядникам, що несе додатковий тягар у вигляді штрафних санкцій, робить ситуацію катастрофічною. Практично переддефолтний стан”, – заявив представник профспілки. https://news.finance.ua/ua/news/-/46871 ... profspilka
Не волнуйтесь за Энергоатом. В Киеве на улице Гоголевской, 22-24 в здании советской застройки раньше был проектный институт "Гіпроцивільпромбуд". Недавно его оттуда выгнал Энергоатом и провел там шикарный ремонт, куда, в том числе, и были вложены деньги, а теперь они плачутся: https://www.google.com/maps/uv?hl=ru&pb ... E3oECA4QBg
Автор77 написав:Не думаю,что последствия кризиса на США скажутся больше чем на украинской экономике, все-таки разные весовые категории: суперлегкая и супертяж.
Могу простейший механизм сказать, что стоит США чихнуть и нас сдует ветром. Наши ЗВР 25 млрд дол, из них 20 млрд в ценных бумагах (скорее всего США), из них 5 млрд - с рейтингом А, остальные АА и ААА. Так вот А может легко помножиться на 0 в теории
Grand Touring написав:По моему, это уже слишком. Специально банкротят или действительно хозяйственная деятельность? Кто следующий Нафтогаз?
Енергоатому не вистачає коштів “Крім затримки виплати заробітної плати в повному обсязі, з’явилася заборгованість з оплати податків, відсотків за кредитами, оплати за СЯП (свіже ядерне паливо – ред.), оплати підрядникам, що несе додатковий тягар у вигляді штрафних санкцій, робить ситуацію катастрофічною. Практично переддефолтний стан”, – заявив представник профспілки. https://news.finance.ua/ua/news/-/46871 ... profspilka
Недавно его оттуда выгнал Энергоатом и провел там шикарный ремонт, куда, в том числе, и были вложены деньги, а теперь они плачутся:
Как то, что чинуши от Энергоатома подготовили под свои пятые точки раскошные кресла и кабинеты, отменяет то что на зарплаты рядовых работников и обновление инфраструктуры нет денег? По мне так это лишь говорит о крайне запущенной ситуации в управлении гос компанией.
Grand Touring написав:Так вот А может легко помножиться на 0 в теории
Чудеса,часом не увлеклись просмотром рашаблогеров? Там тоже уже лет так 70 несколько поколений партийных работников и их детей вангуют на обвал доллара и крах Америки,но пока только ласты склеил совок,а теперь раша какая-то неуверенная в себе стала после обвала цен на нефть и газ,то с Опеком за стол готова сесть,то новый газовый контракт подписывает после нескольких лет истерик,что Украина не надёжный транзитёр и больше никаких транзитов не будет.
И постоянная истерика о санкциях,они такие полезные в раша сми,ничего не дают,но на каждой встрече просят снять эти вкусности,зачем так унижаться? Ведь когда хорошо,то ничего не меняют,а просят продолжать состояние канфэтки.
Так что пока есть доллар,пока есть армия,пока лучшие умы со всего мира едут в США,а не в рашу,то ничего с нашими резервами не случится.
Это С множится на дефолт и ноль,как например давний друг совка и раши Иран,Венесуэла тоже красавица,но не А,экономическую математику надо учить как Отче наш,так что ничего не может случится с теми,кто финансовую Библию для всего мира написал
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.