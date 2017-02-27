RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5022502350245025

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 193
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
23
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
11%
22
28.51-29.0
15%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
8
больше 30
21%
41
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:24

"Майоры с баулами"?
Зображення
Нет, австралийцы на карантине. Всем хорошего настроения))

Чтобы не скучать на карантине, жители Австралии запустили забавный флешмоб - придумывают экстравагантные образы, в которых фотографируются во дворе возле мусорника. Через пандемию коронавируса у многих людей исчезает хорошее настроение. Чтобы развеселить соседей, а также пользователей соцсетей, австралийцы придумывают костюмы, в которых выходят выносить мусор. Фотографиями и видео процесса они делятся в сообществе Bin isolation outing в Facebook.
Patrick
 
Повідомлень: 673
З нами з: 18.09.13
Подякував: 889 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:26

  Grand Touring написав:По моему, это уже слишком. Специально банкротят или действительно хозяйственная деятельность? Кто следующий Нафтогаз?

Енергоатому не вистачає коштів
“Крім затримки виплати заробітної плати в повному обсязі, з’явилася заборгованість з оплати податків, відсотків за кредитами, оплати за СЯП (свіже ядерне паливо – ред.), оплати підрядникам, що несе додатковий тягар у вигляді штрафних санкцій, робить ситуацію катастрофічною. Практично переддефолтний стан”, – заявив представник профспілки.
https://news.finance.ua/ua/news/-/46871 ... profspilka

Не волнуйтесь за Энергоатом.
В Киеве на улице Гоголевской, 22-24 в здании советской застройки раньше был проектный институт "Гіпроцивільпромбуд".
Недавно его оттуда выгнал Энергоатом и провел там шикарный ремонт, куда, в том числе, и были вложены деньги, а теперь они плачутся:
https://www.google.com/maps/uv?hl=ru&pb ... E3oECA4QBg
Igneus
 
Повідомлень: 503
З нами з: 29.08.18
Подякував: 182 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:48

  Автор77 написав:Не думаю,что последствия кризиса на США скажутся больше чем на украинской экономике,
все-таки разные весовые категории:
суперлегкая и супертяж.


Могу простейший механизм сказать, что стоит США чихнуть и нас сдует ветром.
Наши ЗВР 25 млрд дол, из них 20 млрд в ценных бумагах (скорее всего США), из них 5 млрд - с рейтингом А, остальные АА и ААА. Так вот А может легко помножиться на 0 в теории
Grand Touring
 
Повідомлень: 60
З нами з: 23.03.20
Подякував: 21 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:52

  Igneus написав:
  Grand Touring написав:По моему, это уже слишком. Специально банкротят или действительно хозяйственная деятельность? Кто следующий Нафтогаз?

Енергоатому не вистачає коштів
“Крім затримки виплати заробітної плати в повному обсязі, з’явилася заборгованість з оплати податків, відсотків за кредитами, оплати за СЯП (свіже ядерне паливо – ред.), оплати підрядникам, що несе додатковий тягар у вигляді штрафних санкцій, робить ситуацію катастрофічною. Практично переддефолтний стан”, – заявив представник профспілки.
https://news.finance.ua/ua/news/-/46871 ... profspilka


Недавно его оттуда выгнал Энергоатом и провел там шикарный ремонт, куда, в том числе, и были вложены деньги, а теперь они плачутся:


Как то, что чинуши от Энергоатома подготовили под свои пятые точки раскошные кресла и кабинеты, отменяет то что на зарплаты рядовых работников и обновление инфраструктуры нет денег?
По мне так это лишь говорит о крайне запущенной ситуации в управлении гос компанией.

ЗЫ кстати вот такое уведомление выложил пресс-центр Энергоатома 02,04,
http://www.atom.gov.ua/ru/press_centr-1 ... tvij-45921
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 3018
З нами з: 26.03.16
Подякував: 160 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:57

  Igneus написав: провел там шикарный ремонт


они мне интересны по 2 причинам:
1. свет без перебоев
2. шикарный ремонт (как и многое другое) могут провести за кредитные средства, кредит не отдавать
Grand Touring
 
Повідомлень: 60
З нами з: 23.03.20
Подякував: 21 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:05

  Shram написав:ЗЫ кстати вот такое уведомление выложил пресс-центр Энергоатома 02,04,
http://www.atom.gov.ua/ru/press_centr-1 ... tvij-45921


одна новость лучше другой, с начала года государство решило принудительно взять в долг у Энергоатома 5 млрд грн
Grand Touring
 
Повідомлень: 60
З нами з: 23.03.20
Подякував: 21 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:08

  aleksandr-musienko написав:
  freeze написав:
5 марта — Россия отказывается от предложения сократить добычу на 0,3 млн баррелей в сутки и разваливает сделку ОПЕК

9 апреля — Россия готова сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

В общем, не надо паники — работают профессионалы.

Как по мне, то это был сговор с саудитами, чтобы сланцевиков поджать, уж слишком большую часть рынка нефти они стали отнимать у России и СА.

А хто купувати буде? Додам, що сланцевиками припинити і почати добувати легше набагато
athena1
 
Повідомлень: 2121
З нами з: 18.12.08
Подякував: 79 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:12

  Grand Touring написав:Так вот А может легко помножиться на 0 в теории

Чудеса,часом не увлеклись просмотром рашаблогеров?
Там тоже уже лет так 70 несколько поколений партийных работников и их детей вангуют на обвал доллара и крах Америки,но пока только ласты склеил совок,а теперь раша какая-то неуверенная в себе стала после обвала цен на нефть и газ,то с Опеком за стол готова сесть,то новый газовый контракт подписывает после нескольких лет истерик,что Украина не надёжный транзитёр и больше никаких транзитов не будет.

И постоянная истерика о санкциях,они такие полезные в раша сми,ничего не дают,но на каждой встрече просят снять эти вкусности,зачем так унижаться? Ведь когда хорошо,то ничего не меняют,а просят продолжать состояние канфэтки.

Так что пока есть доллар,пока есть армия,пока лучшие умы со всего мира едут в США,а не в рашу,то ничего с нашими резервами не случится.

Это С множится на дефолт и ноль,как например давний друг совка и раши Иран,Венесуэла тоже красавица,но не А,экономическую математику надо учить как Отче наш,так что ничего не может случится с теми,кто финансовую Библию для всего мира написал :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11174
З нами з: 30.12.09
Подякував: 328 раз.
Подякували: 2475 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:37

  Игорь написав:fler их прогноз на 2019. Выводы сами сделаете ?

Выводы сделаю по итогам этого года.. А вообще в той статье есть очень интересные данные по мировой экономике, США и т.д.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1541
З нами з: 07.08.09
Подякував: 373 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5022502350245025
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Diman, fler і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1737, 1738, 1739
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17386 2194035
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 20:29
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6906 1540167
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 11:39
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 80843
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8257)
09.04.2020 22:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.