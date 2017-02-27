Додано: Чет 09 кві, 2020 22:12

Grand Touring написав: Так вот А может легко помножиться на 0 в теории Так вот А может легко помножиться на 0 в теории

Чудеса,часом не увлеклись просмотром рашаблогеров?Там тоже уже лет так 70 несколько поколений партийных работников и их детей вангуют на обвал доллара и крах Америки,но пока только ласты склеил совок,а теперь раша какая-то неуверенная в себе стала после обвала цен на нефть и газ,то с Опеком за стол готова сесть,то новый газовый контракт подписывает после нескольких лет истерик,что Украина не надёжный транзитёр и больше никаких транзитов не будет.И постоянная истерика о санкциях,они такие полезные в раша сми,ничего не дают,но на каждой встрече просят снять эти вкусности,зачем так унижаться? Ведь когда хорошо,то ничего не меняют,а просят продолжать состояние канфэтки.Так что пока есть доллар,пока есть армия,пока лучшие умы со всего мира едут в США,а не в рашу,то ничего с нашими резервами не случится.Это С множится на дефолт и ноль,как например давний друг совка и раши Иран,Венесуэла тоже красавица,но не А,экономическую математику надо учить как Отче наш,так что ничего не может случится с теми,кто финансовую Библию для всего мира написал