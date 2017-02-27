Додано: Чет 09 кві, 2020 23:23

somilitark написав:

И постоянная истерика о санкциях,они такие полезные в раша сми,ничего не дают,но на каждой встрече просят снять эти вкусности,зачем так унижаться? Ведь когда хорошо,то ничего не меняют,а просят продолжать состояние канфэтки.



Так что пока есть доллар,пока есть армия,пока лучшие умы со всего мира едут в США,а не в рашу,то ничего с нашими резервами не случится.

И постоянная истерика о санкциях,они такие полезные в раша сми,ничего не дают,но на каждой встрече просят снять эти вкусности,зачем так унижаться? Ведь когда хорошо,то ничего не меняют,а просят продолжать состояние канфэтки.Так что пока есть доллар,пока есть армия,пока лучшие умы со всего мира едут в США,а не в рашу,то ничего с нашими резервами не случится.

Санкций реально нет. Рашка полтора года набиралась у Европы и Америки в долг под 3%, размещено кучу евробондов, при этом сами признаются, что набираются в долг, пока дают. То есть планируют бузить и знают, что потом не дадут. Когда они пойдут войной на нас, а может, и на Прибалтику. И все это понимают, но никого это не волнует. Называется, увы и ах. Пока путлер не будет грабить Берлин, им не дойдет, что к чему.Та да, но эти "сильные" не переживают за вашу долларовую заначку от слова совсем. Разве что в плане того, как пустить ее во благо кого-то, только не вас. Так что тут я бы задумался. Угроза вполне реальная, тем более с Трампом, который как-то сказал, что инвесторам в трежеря придется поделиться. А это целые государства! Что тогда уже говорить о подпольных корейках с наличным баксом.Так что совет - снимайте розовые очки.