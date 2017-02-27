Курс будет 35-49. Если будем работать с МВФ. Особенно закон про банки, в которых никто не будет хранить, после принятия.
Если не будем работать с МВФ, то будет 25. Прогноз от меня и от Охри
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 кві, 2020 23:04
Курс будет 35-49. Если будем работать с МВФ. Особенно закон про банки, в которых никто не будет хранить, после принятия.
Если не будем работать с МВФ, то будет 25. Прогноз от меня и от Охри
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Чет 09 кві, 2020 23:15
Я чего-то не совсем понял,доллар отменили,все биржи товары котируют в юанях,а совет директоров и штабквартира МВФ переехала в Пекин?
Всё ровно так должно быть при тех обстоятельствах что вы обрисовали,я вижу какие-то миражи,почему мы ползаем на коленях перед дядей Сэмом,а не летаем в Шанхай с Чэнду?
Скажите,когда хоть юань станет свободно конвертируемой валютой?
Мировая фабрика это да,но не больше.
Может лет через 50,но я этого точно не увижу
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 09 кві, 2020 23:18
Увидим, когда и как мы выйдет из карантина и за какой период объедки нашей экономики обрастут мясом хотя бы на прежний уровень, но конечно если рассчитывать только на бесконечные подачки, то можно условно считать себя даже королем мира всего лишь не замечая что от тебя не зависит даже принятие собственных законов.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 23:23
Санкций реально нет. Рашка полтора года набиралась у Европы и Америки в долг под 3%, размещено кучу евробондов, при этом сами признаются, что набираются в долг, пока дают. То есть планируют бузить и знают, что потом не дадут. Когда они пойдут войной на нас, а может, и на Прибалтику. И все это понимают, но никого это не волнует. Называется, увы и ах. Пока путлер не будет грабить Берлин, им не дойдет, что к чему.
Та да, но эти "сильные" не переживают за вашу долларовую заначку от слова совсем. Разве что в плане того, как пустить ее во благо кого-то, только не вас. Так что тут я бы задумался. Угроза вполне реальная, тем более с Трампом, который как-то сказал, что инвесторам в трежеря придется поделиться. А это целые государства! Что тогда уже говорить о подпольных корейках с наличным баксом.
Так что совет - снимайте розовые очки.
Додано: Чет 09 кві, 2020 23:23
Shram
https://news.finance.ua/ua/news/-/46878 ... ln-dolariv
ФРС оголосила про програму допомоги економіці США на 2,3 трлн доларів
Большинство взрослых американцев получат разовую выплату до 1200 долларов,не получит денег от государства физическое лицо, зарабатывающее в год от $99 тыс. или бездетная пара с доходом в $198 тыс
Вот оно че Михалыч, остальные типа средний класс.
Федеральное правительство увеличит до $600 в неделю пособия по безработице на четыре ближайших месяца.
Ну норм так для безработного 2400 в месяц.
Пострадавшие от COVID-19 (заболевшие или понесшие финансовые потери) при условии, что они моложе 59 лет, могут получить до $100 тыс. пенсионных сбережений без уплаты 10-процентного штрафа. И т.д. и т.п.
Я согласен с тем,что Штаты раздуты, но технологии ,инновации плюс первая военная машина в мире,плюс нет достойной альтернативы - и пирамида держится десятилетиями.
Гривна , доллар и евро в контексте РН -
Однако, 100-200 тыс.дол. за не особенно по европейским меркам прикольные квартиры в Киеве это либо :
1.Теневая экономика у нас мега-мега ( не совсем подходит, так как обладатели успешных теневых бизнесов предпочитают фазенды,или объекты за границей)
2.Доллар вконец в мире обесценился (не совсем подходит, так как отличные дома с классным садом в крупных городах перовй экономики мира Бундесе в Штутгарте меньше 300 тыс.евро)
3.В контексте РН - гривна сильно переоценена (что наиболее правдоподобно с моей точки зрения),думаю результатом кризиса будет не только обесценка гривны,но и падение РН.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 09 кві, 2020 23:24, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Чет 09 кві, 2020 23:24
Додано: Чет 09 кві, 2020 23:28
Вообще, хуже наших ворюг у власти только северо-восточный оккупант. И судов у нас нет. Так что на данный момент контроль со стороны МВФ - это, увы, лучшее, что может нас ожидать.
Додано: Чет 09 кві, 2020 23:29
А давайте посмотрим на те страны из которых дядя Сэм делал людей?
Япония,ФРГ,Ю.Корея,ну и самый близкий пример это Польша?
А теперь посмотрим что на обратном полюсе?
Абхазия,Приднестровье,л\днр?
Нас ставят на отработанные рельсы демократии с высоким уровнем самодостаточности во всём,но кланово\совковая система пытается засосать в рашу,огрызком коммуняцкого монстра,который заботился только как удержать власть и держать в узде нищих крестьян.
Так что принятие под давлением помощи от МВФ напоминает идиота Вицына в Кавказкой пленнице,нас держат от ошибок,которые ещё Бодя Хмельницкий совершил 300+ лет назад(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 09 кві, 2020 23:31
300 баксов чистыми сейчас кассир получает. Овердобуя. Боюсь, при таком сценарии будет как в том ролике, где зеля ходил по пустому городу.
Додано: Чет 09 кві, 2020 23:45
Снова 2-ю неделю подряд +300-400 ярдов за неделю рост долларовой массы.
ДумайТЕ.
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