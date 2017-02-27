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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5024502550265027

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 193
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
23
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
11%
22
28.51-29.0
15%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
8
больше 30
21%
41
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 23:46

  hxbbgaf написав:Так что совет - снимайте розовые очки.

Если даже кредиты давали раше под 3%,то это когда нефть ещё была по 60,а газ был по 200-300.
Петлю на шее затягивают у путина.
Не понятно что там с их резервами,а вот активы всей верхушки на Западе и за океаном.
Тут идёт тонкая игра,их садят на кредиты,но всё равно экономика не растёт.
Потом выбивают из под ног табуретку с доходами,задушили их поставками сжиженного природного газа.
А как отдавать тело и кредиты даже под 3%,если цены на газ сложились в 3-4 раза и упали объёмы продаж,сейчас газ по 80 в Европе,нефть тоже не блещет показателями и придётся сократить добычу.
А кто будет пожинать плоды пандемии тоже никто не понял,ведь долги никто раше не собирается списывать,а вот ВВП рухнет минимум на 10% и не в рублях.

Так что с путиным дразнятся и тянут за стол переговоров во всём,так как он перевернул доску с шахматами в 14-м уже не будет,сейчас у них нет ресурсов даже огрызнутся с ОПЕК.

Да мы пешки,долларовой заначки особо нет,у меня есть семья,трачу на них,коммуналку,налоги,ведь доходы не растут,а расходы явно не верят официальной инфляции в 0.8% за март.
Розовых очков нет,мы нищие идиоты,которые никак не сковырнут пару двоечников,которые дорвались до штурвала в 90-хх, в стране у 80% населения идёт банальное выживание,я не отношусь к оставшимся 20%,увы,а может и к счастью)

п.с. золото и серебро не предлагать,не болею этой темой.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 23:53

hxbbgaf

Ну с одной стороны вот это:
https://news.finance.ua/ua/news/-/46876 ... leksiv-zmi
Беня и Палица опять прикупили чего те себе для души.

Так блин прорва между классами у нас.
Да с одной стороны работяги с 200-500 баксами.
С другой стороны владельцы от 3-4 до 85 квартир в Киеве и чиновники у которых 10 тыс.дол. в месяц и доходом то не считается, так типа на расходы родственникам.
И аренда простенькой двушки панельной 500 долларов.
И субсидии на 50 млрд.грн.
И долги по коммуналке - 33 млрд.грн.
И дырка пенсионного фонда -70 млрд.грн.
И гастеры точат зубы -когда ж границы откроются, вал думаю будет только расти.

Так что вашей кассирше просто надо поднять зарплату в гривне.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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