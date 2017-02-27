Додано: Чет 09 кві, 2020 23:46

hxbbgaf написав: Так что совет - снимайте розовые очки. Так что совет - снимайте розовые очки.

Если даже кредиты давали раше под 3%,то это когда нефть ещё была по 60,а газ был по 200-300.Петлю на шее затягивают у путина.Не понятно что там с их резервами,а вот активы всей верхушки на Западе и за океаном.Тут идёт тонкая игра,их садят на кредиты,но всё равно экономика не растёт.Потом выбивают из под ног табуретку с доходами,задушили их поставками сжиженного природного газа.А как отдавать тело и кредиты даже под 3%,если цены на газ сложились в 3-4 раза и упали объёмы продаж,сейчас газ по 80 в Европе,нефть тоже не блещет показателями и придётся сократить добычу.А кто будет пожинать плоды пандемии тоже никто не понял,ведь долги никто раше не собирается списывать,а вот ВВП рухнет минимум на 10% и не в рублях.Так что с путиным дразнятся и тянут за стол переговоров во всём,так как он перевернул доску с шахматами в 14-м уже не будет,сейчас у них нет ресурсов даже огрызнутся с ОПЕК.Да мы пешки,долларовой заначки особо нет,у меня есть семья,трачу на них,коммуналку,налоги,ведь доходы не растут,а расходы явно не верят официальной инфляции в 0.8% за март.Розовых очков нет,мы нищие идиоты,которые никак не сковырнут пару двоечников,которые дорвались до штурвала в 90-хх, в стране у 80% населения идёт банальное выживание,я не отношусь к оставшимся 20%,увы,а может и к счастью)п.с. золото и серебро не предлагать,не болею этой темой.