hxbbgaf написав:Так что совет - снимайте розовые очки.
Если даже кредиты давали раше под 3%,то это когда нефть ещё была по 60,а газ был по 200-300. Петлю на шее затягивают у путина. Не понятно что там с их резервами,а вот активы всей верхушки на Западе и за океаном. Тут идёт тонкая игра,их садят на кредиты,но всё равно экономика не растёт. Потом выбивают из под ног табуретку с доходами,задушили их поставками сжиженного природного газа. А как отдавать тело и кредиты даже под 3%,если цены на газ сложились в 3-4 раза и упали объёмы продаж,сейчас газ по 80 в Европе,нефть тоже не блещет показателями и придётся сократить добычу. А кто будет пожинать плоды пандемии тоже никто не понял,ведь долги никто раше не собирается списывать,а вот ВВП рухнет минимум на 10% и не в рублях.
Так что с путиным дразнятся и тянут за стол переговоров во всём,так как он перевернул доску с шахматами в 14-м уже не будет,сейчас у них нет ресурсов даже огрызнутся с ОПЕК.
Да мы пешки,долларовой заначки особо нет,у меня есть семья,трачу на них,коммуналку,налоги,ведь доходы не растут,а расходы явно не верят официальной инфляции в 0.8% за март. Розовых очков нет,мы нищие идиоты,которые никак не сковырнут пару двоечников,которые дорвались до штурвала в 90-хх, в стране у 80% населения идёт банальное выживание,я не отношусь к оставшимся 20%,увы,а может и к счастью)
п.с. золото и серебро не предлагать,не болею этой темой.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Так блин прорва между классами у нас. Да с одной стороны работяги с 200-500 баксами. С другой стороны владельцы от 3-4 до 85 квартир в Киеве и чиновники у которых 10 тыс.дол. в месяц и доходом то не считается, так типа на расходы родственникам. И аренда простенькой двушки панельной 500 долларов. И субсидии на 50 млрд.грн. И долги по коммуналке - 33 млрд.грн. И дырка пенсионного фонда -70 млрд.грн. И гастеры точат зубы -когда ж границы откроются, вал думаю будет только расти.
Так что вашей кассирше просто надо поднять зарплату в гривне.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Shram написав:Могу напомнить про Леман Бразерс с их рейтингами А которые в итоге оказались пустышками и привели к кризису 2008 года
Кстати, история с короновирусом прекрасно показала, что видимо Китай окончательно уже закрепился как держава номер один в реальном мире.
Конечно в виртуально-бумажном пока ещё США держит лидерство, но когда нужны реальные меры, реальные врачи, реальные аппараты ИВЛ, реальные средства спасения - то США может всего лишь нарисовать ещё фантиков, а Китай может предоставить материально-трудовые ресурсы и решить проблему.
Так что у кого есть дети - советую их учить китайскому.
Я чего-то не совсем понял,доллар отменили,все биржи товары котируют в юанях,а совет директоров и штабквартира МВФ переехала в Пекин?
Нет. Но это всё виртуально-бумажное. Легко сносимое одним-двумя серьезными кризисами.
У кого промышленность,тот и силен. Так было и так будет. А китайцы уже и Боинг к себе переманили, и Теслу , не говоря уж про Яблоко и прочие цифровые инновационные компании у себя имеет.
30 лет назад над китайскими товарами смеялись. 20 лет назад покупали потому что дешевые. 10 лет назад те уже впрямую конкурировали с грандами мировой промышленности. Уже сейчас китайские бренды задают новые правила игры.
Shram написав:Кстати, история с короновирусом прекрасно показала, что видимо Китай окончательно уже закрепился как держава номер один в реальном мире.
Конечно в виртуально-бумажном пока ещё США держит лидерство, но когда нужны реальные меры, реальные врачи, реальные аппараты ИВЛ, реальные средства спасения - то США может всего лишь нарисовать ещё фантиков, а Китай может предоставить материально-трудовые ресурсы и решить проблему.
Так что у кого есть дети - советую их учить китайскому.
Ек вам комуняки мізки прочистили
Рєальниє срєдства спасєнія - це ті фейкові тести, що Китай впарює наразі усьому світу?.. А реальні мери - це замовчування інформації з закритої країни?..
Zebra по землі: 1га податок в рік десь $200-250, але рахуйте що будуть підвищувати ледве не в три рази, після відкриття ринку. То роблять для того, щоб ті хто просто купив банк на чорный день трохи призадумались чи правильно вони вчинили... але ті 100га можна здати в оренду, і в найгіршому випадку бути в 0
Diego написав:Zebra по землі: 1га податок в рік десь $200-250, але рахуйте що будуть підвищувати ледве не в три рази, після відкриття ринку. То роблять для того, щоб ті хто просто купив банк на чорный день трохи призадумались чи правильно вони вчинили... але ті 100га можна здати в оренду, і в найгіршому випадку бути в 0
Чего-чего? За 7 га 200 баксов в год вся аренда! А вы хотите податок с 1 га 200 баксов.