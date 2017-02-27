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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5025502650275028

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 193
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
23
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
11%
22
28.51-29.0
15%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
8
больше 30
21%
41
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 05:41

  Shram написав:Могу напомнить про Леман Бразерс с их рейтингами А которые в итоге оказались пустышками и привели к кризису 2008 года

Кстати, история с короновирусом прекрасно показала, что видимо Китай окончательно уже закрепился как держава номер один в реальном мире.

Конечно в виртуально-бумажном пока ещё США держит лидерство, но когда нужны реальные меры, реальные врачи, реальные аппараты ИВЛ, реальные средства спасения - то США может всего лишь нарисовать ещё фантиков, а Китай может предоставить материально-трудовые ресурсы и решить проблему.

Так что у кого есть дети - советую их учить китайскому.


Ты дезинформирован. Аппараты ИВЛ, как и прочее сложное медицинское оборудование, производится в США и должно быть сертифицировано FDA. Китайское г. в медицине не используется. Если оборудование закупается за рубежом, то только у зарубежных филиалов американских и международных корпораций, которые уже сертифицировали эту технику в США.
Трамп сейчас воспользовался Defense Production Act и мобилизовал промышленность произвести в США 100 тыс. аппаратов ИВЛ за 100 дней.
И для информации, вся сложная техника, в т.ч. медицинская, работает на чипах, а чипы производятся в США. Если Китай производит коробку, собирает в ней сложные американские комплектующие и вставляет туда американские чипы, это не значит, что он реальный производитель.
А ты учить детей китайскому ... Жрать с ними панголинов и летучих мышей, а потом подыхать вместе с ними? Пусть эти черти жрут что угодно и работают на нас за три копейки. В случае чего, мы без них обойдемся. А они без цивилизованного мира нет. Сожрут всех пангалинов, двинутся на север - делать шашлыки из русятины. По самый Урал эту русскую гадость истребят. Дай бог им хорошего аппетита на русятину.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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