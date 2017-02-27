Shram написав:Могу напомнить про Леман Бразерс с их рейтингами А которые в итоге оказались пустышками и привели к кризису 2008 года
Кстати, история с короновирусом прекрасно показала, что видимо Китай окончательно уже закрепился как держава номер один в реальном мире.
Конечно в виртуально-бумажном пока ещё США держит лидерство, но когда нужны реальные меры, реальные врачи, реальные аппараты ИВЛ, реальные средства спасения - то США может всего лишь нарисовать ещё фантиков, а Китай может предоставить материально-трудовые ресурсы и решить проблему.
Так что у кого есть дети - советую их учить китайскому.
Ты дезинформирован. Аппараты ИВЛ, как и прочее сложное медицинское оборудование, производится в США и должно быть сертифицировано FDA. Китайское г. в медицине не используется. Если оборудование закупается за рубежом, то только у зарубежных филиалов американских и международных корпораций, которые уже сертифицировали эту технику в США. Трамп сейчас воспользовался Defense Production Act и мобилизовал промышленность произвести в США 100 тыс. аппаратов ИВЛ за 100 дней. И для информации, вся сложная техника, в т.ч. медицинская, работает на чипах, а чипы производятся в США. Если Китай производит коробку, собирает в ней сложные американские комплектующие и вставляет туда американские чипы, это не значит, что он реальный производитель. А ты учить детей китайскому ... Жрать с ними панголинов и летучих мышей, а потом подыхать вместе с ними? Пусть эти черти жрут что угодно и работают на нас за три копейки. В случае чего, мы без них обойдемся. А они без цивилизованного мира нет. Сожрут всех пангалинов, двинутся на север - делать шашлыки из русятины. По самый Урал эту русскую гадость истребят. Дай бог им хорошего аппетита на русятину.
Shram написав:Могу напомнить про Леман Бразерс с их рейтингами А которые в итоге оказались пустышками и привели к кризису 2008 года
Кстати, история с короновирусом прекрасно показала, что видимо Китай окончательно уже закрепился как держава номер один в реальном мире.
Конечно в виртуально-бумажном пока ещё США держит лидерство, но когда нужны реальные меры, реальные врачи, реальные аппараты ИВЛ, реальные средства спасения - то США может всего лишь нарисовать ещё фантиков, а Китай может предоставить материально-трудовые ресурсы и решить проблему.
Так что у кого есть дети - советую их учить китайскому.
А ты учить детей китайскому ... Жрать с ними панголинов и летучих мышей, а потом подыхать вместе с ними? Пусть эти черти жрут что угодно и работают на нас за три копейки. В случае чего, мы без них обойдемся. А они без цивилизованного мира нет.
Извините, а вы так понимаю Украину к цивилизованному миру отнесли. Я за последние 10 лет 6 раз бывал в Китае. Поверьте, по цивилизованности Украине до Китая ещё расти и расти.
Shram написав:Поверьте, по цивилизованности Украине до Китая ещё расти и расти.
Не смеши. Жрут летучих мышей болотных котов, разносят вирусы по миру и "Украине по цивилизованности до Китая еще расти расти". Ты в Пекине отъедь от центра и увидишь там такие шанхаи, что у нас свиньи живут в лучших условиях. Грязные дикари. Срут под заборами. Нашел "цивилизацию". А в поездах ездил? Они выходят в переходы между вагонами посрать и поссать. Нервных просим удалиться от этой "цивилизации".
ЗЫ Может мы по разному цивилизацию понимаем? Может это для тебя нормально, сам за клуню срать ходиишь?
Shram написав:Поверьте, по цивилизованности Украине до Китая ещё расти и расти.
Не смеши. Жрут летучих мышей болотных котов, разносят вирусы по миру и "Украине по цивилизованности до Китая еще расти расти". Ты в Пекине отъедь от центра и увидишь там такие шанхаи, что у нас свиньи живут в лучших условиях. Грязные дикари. Срут под заборами. Нашел "цивилизацию". А в поездах ездил? Они выходят в переходы между вагонами посрать и поссать. Нервных просим удалиться от этой "цивилизации".
Ну от Пекина, Шанхая, Чунцина, Тяньцзина и ещё в десятка-двадцатки-тридцатки многомиллионных мегаполисов хоть отъехать нужно будет. А в Киеве прямо в подъездах и лифтах всё обсосано, вывернуты лампочки, да и насрано под заборами поболее чем в китайской провинции. Некоторые вон из цивилизованного Киева сбежали аж на другой конец мира в - Америку. Да? Не хочется самому дышать украинской цивилизованностью?
Shram написав: в Киеве прямо в подъездах и лифтах всё обсосано, вывернуты лампочки, да и насрано под заборами поболее чем в китайской провинции. Некоторые вон из цивилизованного Киева сбежали аж на другой конец мира в - Америку. Да? Не хочется самому дышать украинской цивилизованностью?
У меня в Киеве в подъезде все ок. В вестибюле, чистота, дорожки, зеркала и цветочки. Консьержки службу знают. Уже должен бы быть с вами, так вы не пускаете и не на чем. Но надеюсь, успеть на молодую окрошечку. ЗЫ Мне написали из коттеджного поселка, что дети наших жильцов за время карантина собрали весь мусор вдоль дороги до трассы. Вот это украинская цивилизация! И это радует. Не вы, преклонисты перед зарубежной сранью и русским свинством. Вы только гадите. А они создадут цивилизацию и комфорт. Уже скоро.
На 1 апреля в Украину вернулись 650 000 человек, еще 11 000 хотят, но пока не могут С 13 марта, после введения всеукраинского карантин, до 1 апреля в Украину вернулись 650 000 человек. Из них 185 000 украинцев были эвакуированы спецрейсами, организованными МИД Украины. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Авиационными рейсами прибыло около 65 000 человек, в пешем порядке – 95 000 человек, остальные 25 000 - по железной дороге и на автобусах.
Наибольший поток людей идет через западную границу, отметил Демченко.
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Я хочу, но пока не могу...
Не вернусь я в отчий дом, Вечно странствующий странник. Об ушедшем над прудом Пусть тоскует коноплянник.