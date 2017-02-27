Додано: П'ят 10 кві, 2020 05:41

Shram написав: Могу напомнить про Леман Бразерс с их рейтингами А которые в итоге оказались пустышками и привели к кризису 2008 года



Кстати, история с короновирусом прекрасно показала, что видимо Китай окончательно уже закрепился как держава номер один в реальном мире.



Конечно в виртуально-бумажном пока ещё США держит лидерство, но когда нужны реальные меры, реальные врачи, реальные аппараты ИВЛ, реальные средства спасения - то США может всего лишь нарисовать ещё фантиков, а Китай может предоставить материально-трудовые ресурсы и решить проблему.



Так что у кого есть дети - советую их учить китайскому. Могу напомнить про Леман Бразерс с их рейтингами А которые в итоге оказались пустышками и привели к кризису 2008 годаКстати, история с короновирусом прекрасно показала, что видимо Китай окончательно уже закрепился как держава номер один в реальном мире.Конечно в виртуально-бумажном пока ещё США держит лидерство, но когда нужны реальные меры, реальные врачи, реальные аппараты ИВЛ, реальные средства спасения - то США может всего лишь нарисовать ещё фантиков, а Китай может предоставить материально-трудовые ресурсы и решить проблему.Так что у кого есть дети - советую их учить китайскому.

Ты дезинформирован. Аппараты ИВЛ, как и прочее сложное медицинское оборудование, производится в США и должно быть сертифицировано FDA. Китайское г. в медицине не используется. Если оборудование закупается за рубежом, то только у зарубежных филиалов американских и международных корпораций, которые уже сертифицировали эту технику в США.Трамп сейчас воспользовался Defense Production Act и мобилизовал промышленность произвести в США 100 тыс. аппаратов ИВЛ за 100 дней.И для информации, вся сложная техника, в т.ч. медицинская, работает на чипах, а чипы производятся в США. Если Китай производит коробку, собирает в ней сложные американские комплектующие и вставляет туда американские чипы, это не значит, что он реальный производитель.А ты учить детей китайскому ... Жрать с ними панголинов и летучих мышей, а потом подыхать вместе с ними? Пусть эти черти жрут что угодно и работают на нас за три копейки. В случае чего, мы без них обойдемся. А они без цивилизованного мира нет. Сожрут всех пангалинов, двинутся на север - делать шашлыки из русятины. По самый Урал эту русскую гадость истребят. Дай бог им хорошего аппетита на русятину.