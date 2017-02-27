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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5025502650275028

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 193
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
23
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
11%
22
28.51-29.0
15%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
8
больше 30
21%
41
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 05:41

  Shram написав:Могу напомнить про Леман Бразерс с их рейтингами А которые в итоге оказались пустышками и привели к кризису 2008 года

Кстати, история с короновирусом прекрасно показала, что видимо Китай окончательно уже закрепился как держава номер один в реальном мире.

Конечно в виртуально-бумажном пока ещё США держит лидерство, но когда нужны реальные меры, реальные врачи, реальные аппараты ИВЛ, реальные средства спасения - то США может всего лишь нарисовать ещё фантиков, а Китай может предоставить материально-трудовые ресурсы и решить проблему.

Так что у кого есть дети - советую их учить китайскому.


Ты дезинформирован. Аппараты ИВЛ, как и прочее сложное медицинское оборудование, производится в США и должно быть сертифицировано FDA. Китайское г. в медицине не используется. Если оборудование закупается за рубежом, то только у зарубежных филиалов американских и международных корпораций, которые уже сертифицировали эту технику в США.
Трамп сейчас воспользовался Defense Production Act и мобилизовал промышленность произвести в США 100 тыс. аппаратов ИВЛ за 100 дней.
И для информации, вся сложная техника, в т.ч. медицинская, работает на чипах, а чипы производятся в США. Если Китай производит коробку, собирает в ней сложные американские комплектующие и вставляет туда американские чипы, это не значит, что он реальный производитель.
А ты учить детей китайскому ... Жрать с ними панголинов и летучих мышей, а потом подыхать вместе с ними? Пусть эти черти жрут что угодно и работают на нас за три копейки. В случае чего, мы без них обойдемся. А они без цивилизованного мира нет. Сожрут всех пангалинов, двинутся на север - делать шашлыки из русятины. По самый Урал эту русскую гадость истребят. Дай бог им хорошего аппетита на русятину.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 06:45

  Libo написав:
  Shram написав:Могу напомнить про Леман Бразерс с их рейтингами А которые в итоге оказались пустышками и привели к кризису 2008 года

Кстати, история с короновирусом прекрасно показала, что видимо Китай окончательно уже закрепился как держава номер один в реальном мире.

Конечно в виртуально-бумажном пока ещё США держит лидерство, но когда нужны реальные меры, реальные врачи, реальные аппараты ИВЛ, реальные средства спасения - то США может всего лишь нарисовать ещё фантиков, а Китай может предоставить материально-трудовые ресурсы и решить проблему.

Так что у кого есть дети - советую их учить китайскому.



А ты учить детей китайскому ... Жрать с ними панголинов и летучих мышей, а потом подыхать вместе с ними? Пусть эти черти жрут что угодно и работают на нас за три копейки. В случае чего, мы без них обойдемся. А они без цивилизованного мира нет.


Извините, а вы так понимаю Украину к цивилизованному миру отнесли.
Я за последние 10 лет 6 раз бывал в Китае.
Поверьте, по цивилизованности Украине до Китая ещё расти и расти.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 06:56

  Shram написав:Поверьте, по цивилизованности Украине до Китая ещё расти и расти.


Не смеши. Жрут летучих мышей болотных котов, разносят вирусы по миру и "Украине по цивилизованности до Китая еще расти расти". Ты в Пекине отъедь от центра и увидишь там такие шанхаи, что у нас свиньи живут в лучших условиях. Грязные дикари. Срут под заборами. Нашел "цивилизацию". :lol:
А в поездах ездил? Они выходят в переходы между вагонами посрать и поссать. Нервных просим удалиться от этой "цивилизации". :lol:

ЗЫ Может мы по разному цивилизацию понимаем? Может это для тебя нормально, сам за клуню срать ходиишь? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 07:05

  Libo написав:
  Shram написав:Поверьте, по цивилизованности Украине до Китая ещё расти и расти.


Не смеши. Жрут летучих мышей болотных котов, разносят вирусы по миру и "Украине по цивилизованности до Китая еще расти расти". Ты в Пекине отъедь от центра и увидишь там такие шанхаи, что у нас свиньи живут в лучших условиях. Грязные дикари. Срут под заборами. Нашел "цивилизацию". :lol:
А в поездах ездил? Они выходят в переходы между вагонами посрать и поссать. Нервных просим удалиться от этой "цивилизации". :lol:


Ну от Пекина, Шанхая, Чунцина, Тяньцзина и ещё в десятка-двадцатки-тридцатки многомиллионных мегаполисов хоть отъехать нужно будет. А в Киеве прямо в подъездах и лифтах всё обсосано, вывернуты лампочки, да и насрано под заборами поболее чем в китайской провинции.
Некоторые вон из цивилизованного Киева сбежали аж на другой конец мира в - Америку.
Да?
Не хочется самому дышать украинской цивилизованностью?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 07:20

  Shram написав: в Киеве прямо в подъездах и лифтах всё обсосано, вывернуты лампочки, да и насрано под заборами поболее чем в китайской провинции.
Некоторые вон из цивилизованного Киева сбежали аж на другой конец мира в - Америку.
Да?
Не хочется самому дышать украинской цивилизованностью?


У меня в Киеве в подъезде все ок. В вестибюле, чистота, дорожки, зеркала и цветочки. Консьержки службу знают. Уже должен бы быть с вами, так вы не пускаете и не на чем. Но надеюсь, успеть на молодую окрошечку. :?
ЗЫ
Мне написали из коттеджного поселка, что дети наших жильцов за время карантина собрали весь мусор вдоль дороги до трассы. Вот это украинская цивилизация! И это радует. Не вы, преклонисты перед зарубежной сранью и русским свинством. Вы только гадите. А они создадут цивилизацию и комфорт. Уже скоро. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 07:36

На 1 апреля в Украину вернулись 650 000 человек, еще 11 000 хотят, но пока не могут
С 13 марта, после введения всеукраинского карантин, до 1 апреля в Украину вернулись 650 000 человек. Из них 185 000 украинцев были эвакуированы спецрейсами, организованными МИД Украины. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Авиационными рейсами прибыло около 65 000 человек, в пешем порядке – 95 000 человек, остальные 25 000 - по железной дороге и на автобусах.

Наибольший поток людей идет через западную границу, отметил Демченко.

<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>

Я хочу, но пока не могу... :(

Не вернусь я в отчий дом,
Вечно странствующий странник.
Об ушедшем над прудом
Пусть тоскует коноплянник.

Пусть неровные луга
Обо мне поют крапивой,—
Брызжет полночью дуга,
Колокольчик говорливый.

Высоко стоит луна,
Даже шапки не докинуть.
Песне тайна не дана,
Где ей жить и где погинуть.

Но на склоне наших лет
В отчий дом ведут дороги.
Повезут глухие дроги
Полутруп, полускелет.

Ведь недаром с давних пор
Поговорка есть в народе:
Даже пес в хозяйский двор
Издыхать всегда приходит.

Ворочусь я в отчий дом,
Жил и не́ жил бедный странник
.....
В синий вечер над прудом
Прослезится коноплянник. :(
Libo
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