Так блин прорва между классами у нас. Да с одной стороны работяги с 200-500 баксами. С другой стороны владельцы от 3-4 до 85 квартир в Киеве и чиновники у которых 10 тыс.дол. в месяц и доходом то не считается, так типа на расходы родственникам. И аренда простенькой двушки панельной 500 долларов. И субсидии на 50 млрд.грн. И долги по коммуналке - 33 млрд.грн. И дырка пенсионного фонда -70 млрд.грн. И гастеры точат зубы -когда ж границы откроются, вал думаю будет только расти.
Так что вашей кассирше просто надо поднять зарплату в гривне.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Shram написав:Могу напомнить про Леман Бразерс с их рейтингами А которые в итоге оказались пустышками и привели к кризису 2008 года
Кстати, история с короновирусом прекрасно показала, что видимо Китай окончательно уже закрепился как держава номер один в реальном мире.
Конечно в виртуально-бумажном пока ещё США держит лидерство, но когда нужны реальные меры, реальные врачи, реальные аппараты ИВЛ, реальные средства спасения - то США может всего лишь нарисовать ещё фантиков, а Китай может предоставить материально-трудовые ресурсы и решить проблему.
Так что у кого есть дети - советую их учить китайскому.
Я чего-то не совсем понял,доллар отменили,все биржи товары котируют в юанях,а совет директоров и штабквартира МВФ переехала в Пекин?
Нет. Но это всё виртуально-бумажное. Легко сносимое одним-двумя серьезными кризисами.
У кого промышленность,тот и силен. Так было и так будет. А китайцы уже и Боинг к себе переманили, и Теслу , не говоря уж про Яблоко и прочие цифровые инновационные компании у себя имеет.
30 лет назад над китайскими товарами смеялись. 20 лет назад покупали потому что дешевые. 10 лет назад те уже впрямую конкурировали с грандами мировой промышленности. Уже сейчас китайские бренды задают новые правила игры.
Shram написав:Кстати, история с короновирусом прекрасно показала, что видимо Китай окончательно уже закрепился как держава номер один в реальном мире.
Конечно в виртуально-бумажном пока ещё США держит лидерство, но когда нужны реальные меры, реальные врачи, реальные аппараты ИВЛ, реальные средства спасения - то США может всего лишь нарисовать ещё фантиков, а Китай может предоставить материально-трудовые ресурсы и решить проблему.
Так что у кого есть дети - советую их учить китайскому.
Ек вам комуняки мізки прочистили
Рєальниє срєдства спасєнія - це ті фейкові тести, що Китай впарює наразі усьому світу?.. А реальні мери - це замовчування інформації з закритої країни?..
Zebra по землі: 1га оренди в рік десь $200-250, але рахуйте що будуть підвищувати ледве не в три рази, після відкриття ринку. То роблять для того, щоб ті хто просто купив банк на чорный день трохи призадумались чи правильно вони вчинили... але ті 100га можна перездати в оренду, і в найгіршому випадку бути в 0. Сам же податок порядку 1-3%, але від нормативноі грошової оцінки
Востаннє редагувалось Diego в П'ят 10 кві, 2020 02:50, всього редагувалось 1 раз.
Diego написав:Zebra по землі: 1га податок в рік десь $200-250, але рахуйте що будуть підвищувати ледве не в три рази, після відкриття ринку. То роблять для того, щоб ті хто просто купив банк на чорный день трохи призадумались чи правильно вони вчинили... але ті 100га можна здати в оренду, і в найгіршому випадку бути в 0
Чего-чего? За 7 га 200 баксов в год вся аренда! А вы хотите податок с 1 га 200 баксов.
Diego написав:Zebra по землі: 1га оренда в рік десь $200-250, але рахуйте що податок будуть підвищувати ледве не в три рази, після відкриття ринку. То роблять для того, щоб ті хто просто купив банк на чорный день трохи призадумались чи правильно вони вчинили... але ті 100га можна перездати в оренду, і в найгіршому випадку бути в 0
Чего-чего? За 7 га 200 баксов в год вся аренда! А вы хотите податок с 1 га 200 баксов.
признаю, смешал коней с людьми, просто мне что аренда/что налог - все в расходы идет, собственно там в другом заморочка, налог считают от нормативной денежной оценки, она варьируется от области к области, собственно и суммы могут быть в несколько раз разные
unicdima написав:эксперты, так это уже дно или будем еще ждать?
з ймовірністю 90% наступного тижня дотиснуть прийняття антибеніного закону, а там вже перший транш не за горами.
Ймовірність 10% виявилася сильнішою за 90%... Сьогодні і комітет навіть не зібрався! Не буде ніякого прийняття в другому читанні цього закону! Готують запасні аеродроми! А Бєня продовжує свою державну діяльність!
Похоже,в нынешних украинских реалиях вопрос никак не решается. Ну что,сбрасываемся всенародно на киллера?Даже если по 10 баксов с каждого трудоспособного украинца,то за 150 млн. долларов заказ точно будет выполнен.Даже фирму американскую можно нанять.Это было бы самое вменяемое,выгодное и эффективное вложение мудрого украинского нарида за всю его независимость.Типа всенародного референдума,но с большим воспитательным эффектом.