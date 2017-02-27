а чтобы его продать, где его возьмёте ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 08:34
Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Был при совке такой термин - низкопоклонство перед Западом. А у Вас, похоже, перед Китаем.
Преимущество Китая - в его трудовых ресурсах, когда-то очень дешевых. Но:
- ресурсы эти уже не столь дешевы;
- производство требует все меньше этой дорогой ненадежной двуногой составляющей.
Так что при правильной политике (читай - мобилизующем пинке) оказывается, что переносить производство в Китай стоит лишь в части поставок на китайский же рынок. Автоматизированное же производство можно запустить и у себя дома (говорим про США, а не о том, о чем кто-то сгоряча мог подумать).
А вот с чем у китайцев туго, так это с творческим началом. (Так исторически сложилось, кому интересно - почитайте о критериях назначения на чиновничьи должности, действовавшие в Китае многие сотни лет) То есть с тем, что сейчас и движет экономикой. Чтобы что-то копировать, сперва надо, чтобы это "что-то" кто-то придумал.
Так что - огромный рынок - да, а будущее человечества, будем надеяться, вряд ли.
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