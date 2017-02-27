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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5026502750285029>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 194
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
23
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
12%
23
28.51-29.0
14%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
8
больше 30
21%
41
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shram написав:У кого промышленность,тот и силен.
Так было и так будет.
А китайцы уже и Боинг к себе переманили, и Теслу , не говоря уж про Яблоко и прочие цифровые инновационные компании у себя имеет.

30 лет назад над китайскими товарами смеялись.
20 лет назад покупали потому что дешевые.
10 лет назад те уже впрямую конкурировали с грандами мировой промышленности.
Уже сейчас китайские бренды задают новые правила игры.


Был при совке такой термин - низкопоклонство перед Западом. А у Вас, похоже, перед Китаем.

Преимущество Китая - в его трудовых ресурсах, когда-то очень дешевых. Но:
- ресурсы эти уже не столь дешевы;
- производство требует все меньше этой дорогой ненадежной двуногой составляющей.

Так что при правильной политике (читай - мобилизующем пинке) оказывается, что переносить производство в Китай стоит лишь в части поставок на китайский же рынок. Автоматизированное же производство можно запустить и у себя дома (говорим про США, а не о том, о чем кто-то сгоряча мог подумать).

А вот с чем у китайцев туго, так это с творческим началом. (Так исторически сложилось, кому интересно - почитайте о критериях назначения на чиновничьи должности, действовавшие в Китае многие сотни лет) То есть с тем, что сейчас и движет экономикой. Чтобы что-то копировать, сперва надо, чтобы это "что-то" кто-то придумал.

Так что - огромный рынок - да, а будущее человечества, будем надеяться, вряд ли.
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Утренние курсы, 9-25:

Харьков 27.37 - 27.41,
диапазон предложений на покупку-продажу доллара: 27.32/27.37 - 27.41/27.45 (опт)

Сумы 27.20 - 27.40
Полтава 27.25 - 27.50
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  Vitalych-new написав:
  mephala написав:
  Shram написав:У кого промышленность,тот и силен.
Так было и так будет.


утверждение верно только во время войны.
в мирное время силен тот кто может продать товар а не его сделать.


а чтобы его продать, где его возьмёте ?


если вам не доходит чем отличаются мирные условия от военных и кто снимает сливки в мирных условиях то тут и сказать нечего.
считайте дальше что китай рулит будучи просто мировой фабрикой.
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  Амвросий написав:
  mephala написав:
  Shram написав:У кого промышленность,тот и силен.
Так было и так будет.


утверждение верно только во время войны.
в мирное время силен тот кто может продать товар а не его сделать.


смотря какой товар, высокоточные инструменты, измерительная техника, станки и оборудование, высокотехнологичные товары и т.п., по этим позициям важно именно кто может сделать :)


да сделай ты хоть 100500 их но не в состоянии продать - так они и сгниют на производственной площадке.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:47

  Shram написав:Уже сейчас китайские бренды задают новые правила игры.


А кто какие чисто китайские бренды мирового масштаба знает? :roll:
Кроме коронавируса, утки по-пекински, мяса по-сичуаньски, жаренных летучих мышей и копченных пангалинов? Какой их бренд задает новые правила игры в мире? :roll:
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Валютный рынок в контексте ДС

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  mephala написав:
  Vitalych-new написав:
  mephala написав:утверждение верно только во время войны.
в мирное время силен тот кто может продать товар а не его сделать.


а чтобы его продать, где его возьмёте ?


если вам не доходит чем отличаются мирные условия от военных и кто снимает сливки в мирных условиях то тут и сказать нечего.
считайте дальше что китай рулит будучи просто мировой фабрикой.


Я не считаю, что Китай рулит - это действительно просто фабрика
Мой вопрос был как продать товар, не произведя его ?
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Re: Валютный рынок в контексте ДС

Полтава 27.35/27.5 - найменший спред для даної обмінки за 30днів. Стабілізець?))
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