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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5027502850295030>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 195
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
23
27.51-28.0
13%
26
28.01-28.5
12%
23
28.51-29.0
14%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
8
больше 30
21%
41
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:05

  headshaker написав:
  Shram написав:У кого промышленность,тот и силен.
Так было и так будет.
А китайцы уже и Боинг к себе переманили, и Теслу , не говоря уж про Яблоко и прочие цифровые инновационные компании у себя имеет.

30 лет назад над китайскими товарами смеялись.
20 лет назад покупали потому что дешевые.
10 лет назад те уже впрямую конкурировали с грандами мировой промышленности.
Уже сейчас китайские бренды задают новые правила игры.


Был при совке такой термин - низкопоклонство перед Западом. А у Вас, похоже, перед Китаем.

Преимущество Китая - в его трудовых ресурсах, когда-то очень дешевых. Но:
- ресурсы эти уже не столь дешевы;
- производство требует все меньше этой дорогой ненадежной двуногой составляющей.

Так что при правильной политике (читай - мобилизующем пинке) оказывается, что переносить производство в Китай стоит лишь в части поставок на китайский же рынок. Автоматизированное же производство можно запустить и у себя дома (говорим про США, а не о том, о чем кто-то сгоряча мог подумать).

А вот с чем у китайцев туго, так это с творческим началом. (Так исторически сложилось, кому интересно - почитайте о критериях назначения на чиновничьи должности, действовавшие в Китае многие сотни лет) То есть с тем, что сейчас и движет экономикой. Чтобы что-то копировать, сперва надо, чтобы это "что-то" кто-то придумал.

Так что - огромный рынок - да, а будущее человечества, будем надеяться, вряд ли.

То-то в большинстве новых патентов и научных открытий китайские имена потихоньку сменяют корейские и японские, которые давно вытеснили европейские (и конкурируют с ними только индусы). Исторический менталитет работает на больших числах, из которых по определению есть исключения. И чем больше число - тем больше исключений. Достаточно лишь дать возможным развиваться. А китай над этим сейчас и работает. Всей мощью своей тысячелетней неповоротливой бюрократической машины.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Re: Валютный рынок в контексте ДС

оболонь окна полчаса назад

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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:13

  Skypups написав:То-то в большинстве новых патентов и научных открытий китайские имена потихоньку сменяют корейские и японские, которые давно вытеснили европейские (и конкурируют с ними только индусы). Исторический менталитет работает на больших числах, из которых по определению есть исключения. И чем больше число - тем больше исключений. Достаточно лишь дать возможным развиваться. А китай над этим сейчас и работает. Всей мощью своей тысячелетней неповоротливой бюрократической машины.

Угу... Только поинтересуйтесь, где эти имена живут и работают...
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:23

  mephala написав:
  Shram написав:У кого промышленность,тот и силен.
Так было и так будет.


утверждение верно только во время войны.
в мирное время силен тот кто может продать товар а не его сделать.


Вроде и не поспоришь, но...
На мой взгляд, в любое время самый сильный тот, кто печатает самый ходовой товар - доллар. Да и с продажей этого товара проблем никогда нет - очередь стоит по всему миру!
Мы тут ради подачки (причем не подарка - кредита!) в 10 млрд. на колени становимся, а они еще + 300 млрд. решили напечатать (сначала говорили о 2.0 трлн., а теперь уже 2.3). Не хватит? Еще допечатаем!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:37

  Anadonta написав:
  mephala написав:
  Shram написав:У кого промышленность,тот и силен.
Так было и так будет.


утверждение верно только во время войны.
в мирное время силен тот кто может продать товар а не его сделать.


Вроде и не поспоришь, но...
На мой взгляд, в любое время самый сильный тот, кто печатает самый ходовой товар - доллар. Да и с продажей этого товара проблем никогда нет - очередь стоит по всему миру!
Мы тут ради подачки (причем не подарка - кредита!) в 10 млрд. на колени становимся, а они еще + 300 млрд. решили напечатать (сначала говорили о 2.0 трлн., а теперь уже 2.3). Не хватит? Еще допечатаем!!!

Они свяжут потом напечатанный доллар на депосертификатах ФРС и будут понемногу сжигать после кризиса.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:50

  headshaker написав: Преимущество Китая - в его трудовых ресурсах, когда-то очень дешевых. Но:
- ресурсы эти уже не столь дешевы;
- производство требует все меньше этой дорогой ненадежной двуногой составляющей.

Преимущество Китая как мировой фабрики - в стабильной тоталитарной вертикали власти.
По той же причине РФ сделали фабрикой всего СНГ.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:51

  mephala написав: да сделай ты хоть 100500 их но не в состоянии продать - так они и сгниют на производственной площадке.

Китай много и успешно продает. В том числе и продукцию своих брендов.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:58

  Grey001 написав:
  Skypups написав: То-то в большинстве новых патентов и научных открытий китайские имена потихоньку сменяют корейские и японские, которые давно вытеснили европейские (и конкурируют с ними только индусы). Исторический менталитет работает на больших числах, из которых по определению есть исключения. И чем больше число - тем больше исключений. Достаточно лишь дать возможным развиваться. А китай над этим сейчас и работает. Всей мощью своей тысячелетней неповоротливой бюрократической машины.
Угу... Только поинтересуйтесь, где эти имена живут и работают...

И вы поинтересуйтесь.
Например, кто лидирует в производстве кабелей из высокотемпературных сверхпроводников.
В Китае каждая провинция имеет свою Академию наук с многомиллиардным бюджетом.

Времена сатиновых штанов из магазина "Дружба" и кед за 4 рэ давно ушли в небытие.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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