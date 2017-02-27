headshaker написав:

Shram написав: У кого промышленность,тот и силен.

Так было и так будет.

А китайцы уже и Боинг к себе переманили, и Теслу , не говоря уж про Яблоко и прочие цифровые инновационные компании у себя имеет.



30 лет назад над китайскими товарами смеялись.

20 лет назад покупали потому что дешевые.

10 лет назад те уже впрямую конкурировали с грандами мировой промышленности.

Уже сейчас китайские бренды задают новые правила игры. У кого промышленность,тот и силен.Так было и так будет.А китайцы уже и Боинг к себе переманили, и Теслу , не говоря уж про Яблоко и прочие цифровые инновационные компании у себя имеет.30 лет назад над китайскими товарами смеялись.20 лет назад покупали потому что дешевые.10 лет назад те уже впрямую конкурировали с грандами мировой промышленности.Уже сейчас китайские бренды задают новые правила игры.

Был при совке такой термин - низкопоклонство перед Западом. А у Вас, похоже, перед Китаем.Преимущество Китая - в его трудовых ресурсах, когда-то очень дешевых. Но:- ресурсы эти уже не столь дешевы;- производство требует все меньше этой дорогой ненадежной двуногой составляющей.Так что при правильной политике (читай - мобилизующем пинке) оказывается, что переносить производство в Китай стоит лишь в части поставок на китайский же рынок. Автоматизированное же производство можно запустить и у себя дома (говорим про США, а не о том, о чем кто-то сгоряча мог подумать).А вот с чем у китайцев туго, так это с творческим началом. (Так исторически сложилось, кому интересно - почитайте о критериях назначения на чиновничьи должности, действовавшие в Китае многие сотни лет) То есть с тем, что сейчас и движет экономикой. Чтобы что-то копировать, сперва надо, чтобы это "что-то" кто-то придумал.Так что - огромный рынок - да, а будущее человечества, будем надеяться, вряд ли.