Shram написав:У кого промышленность,тот и силен. Так было и так будет. А китайцы уже и Боинг к себе переманили, и Теслу , не говоря уж про Яблоко и прочие цифровые инновационные компании у себя имеет.
30 лет назад над китайскими товарами смеялись. 20 лет назад покупали потому что дешевые. 10 лет назад те уже впрямую конкурировали с грандами мировой промышленности. Уже сейчас китайские бренды задают новые правила игры.
Был при совке такой термин - низкопоклонство перед Западом. А у Вас, похоже, перед Китаем.
Преимущество Китая - в его трудовых ресурсах, когда-то очень дешевых. Но: - ресурсы эти уже не столь дешевы; - производство требует все меньше этой дорогой ненадежной двуногой составляющей.
Так что при правильной политике (читай - мобилизующем пинке) оказывается, что переносить производство в Китай стоит лишь в части поставок на китайский же рынок. Автоматизированное же производство можно запустить и у себя дома (говорим про США, а не о том, о чем кто-то сгоряча мог подумать).
А вот с чем у китайцев туго, так это с творческим началом. (Так исторически сложилось, кому интересно - почитайте о критериях назначения на чиновничьи должности, действовавшие в Китае многие сотни лет) То есть с тем, что сейчас и движет экономикой. Чтобы что-то копировать, сперва надо, чтобы это "что-то" кто-то придумал.
Так что - огромный рынок - да, а будущее человечества, будем надеяться, вряд ли.
То-то в большинстве новых патентов и научных открытий китайские имена потихоньку сменяют корейские и японские, которые давно вытеснили европейские (и конкурируют с ними только индусы). Исторический менталитет работает на больших числах, из которых по определению есть исключения. И чем больше число - тем больше исключений. Достаточно лишь дать возможным развиваться. А китай над этим сейчас и работает. Всей мощью своей тысячелетней неповоротливой бюрократической машины.
Skypups написав:То-то в большинстве новых патентов и научных открытий китайские имена потихоньку сменяют корейские и японские, которые давно вытеснили европейские (и конкурируют с ними только индусы). Исторический менталитет работает на больших числах, из которых по определению есть исключения. И чем больше число - тем больше исключений. Достаточно лишь дать возможным развиваться. А китай над этим сейчас и работает. Всей мощью своей тысячелетней неповоротливой бюрократической машины.
Угу... Только поинтересуйтесь, где эти имена живут и работают...
Shram написав:У кого промышленность,тот и силен. Так было и так будет.
утверждение верно только во время войны. в мирное время силен тот кто может продать товар а не его сделать.
Вроде и не поспоришь, но... На мой взгляд, в любое время самый сильный тот, кто печатает самый ходовой товар - доллар. Да и с продажей этого товара проблем никогда нет - очередь стоит по всему миру! Мы тут ради подачки (причем не подарка - кредита!) в 10 млрд. на колени становимся, а они еще + 300 млрд. решили напечатать (сначала говорили о 2.0 трлн., а теперь уже 2.3). Не хватит? Еще допечатаем!!!
Shram написав:У кого промышленность,тот и силен. Так было и так будет.
утверждение верно только во время войны. в мирное время силен тот кто может продать товар а не его сделать.
Вроде и не поспоришь, но... На мой взгляд, в любое время самый сильный тот, кто печатает самый ходовой товар - доллар. Да и с продажей этого товара проблем никогда нет - очередь стоит по всему миру! Мы тут ради подачки (причем не подарка - кредита!) в 10 млрд. на колени становимся, а они еще + 300 млрд. решили напечатать (сначала говорили о 2.0 трлн., а теперь уже 2.3). Не хватит? Еще допечатаем!!!
Они свяжут потом напечатанный доллар на депосертификатах ФРС и будут понемногу сжигать после кризиса.
headshaker написав: Преимущество Китая - в его трудовых ресурсах, когда-то очень дешевых. Но: - ресурсы эти уже не столь дешевы; - производство требует все меньше этой дорогой ненадежной двуногой составляющей.
Преимущество Китая как мировой фабрики - в стабильной тоталитарной вертикали власти. По той же причине РФ сделали фабрикой всего СНГ.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Skypups написав: То-то в большинстве новых патентов и научных открытий китайские имена потихоньку сменяют корейские и японские, которые давно вытеснили европейские (и конкурируют с ними только индусы). Исторический менталитет работает на больших числах, из которых по определению есть исключения. И чем больше число - тем больше исключений. Достаточно лишь дать возможным развиваться. А китай над этим сейчас и работает. Всей мощью своей тысячелетней неповоротливой бюрократической машины.
Угу... Только поинтересуйтесь, где эти имена живут и работают...
И вы поинтересуйтесь. Например, кто лидирует в производстве кабелей из высокотемпературных сверхпроводников. В Китае каждая провинция имеет свою Академию наук с многомиллиардным бюджетом.
Времена сатиновых штанов из магазина "Дружба" и кед за 4 рэ давно ушли в небытие.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.