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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5028502950305031>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 196
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
24
27.51-28.0
13%
26
28.01-28.5
12%
23
28.51-29.0
14%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
8
больше 30
21%
41
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:05

  shapo написав:Вряд ли ему простит мир, и в первую очередь США, эту пандемию и глобальный спад.


Вирусологи говорят, что в основном вирус был занесен в США, побывавшими в Италии.
Может логичней им безалаберных итальянцев засудить ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:08

  Zebra написав:Они свяжут потом напечатанный доллар на депосертификатах ФРС и будут понемногу сжигать после кризиса.

Это самоуспокоение. Когда это будет и с каких уровней и вообще будет ли или будет полная перезагрузка системы, сказать сейчас довольно трудно.
И что-то я не припоминаю, чтоб у них существенно падала денежная масса. Разве что в великую депрессию, но тогда был золотой стандарт, да и закончилось это плохо и вряд ли они повторят ту ошибку.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:19

  zzzzzz написав:Нерезы продолжают свой выход


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Художнику респект за раскраску!
Как я понимаю, банки и юрики в условиях карантина и отсутвия оборота имеют свободную ликвидность, за которую нельзя купить валюту, поэтому с дисконтом вкладываются в ОВГЗ.
xsh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:23

  xsh написав:
Художнику респект за раскраску!
Как я понимаю, банки и юрики в условиях карантина и отсутвия оборота имеют свободную ликвидность, за которую нельзя купить валюту, поэтому с дисконтом вкладываются в ОВГЗ.


И я так понимаю, в такой ситуации первичное размещение обречено на провал. Зачем покупать первичку, если есть вторичка с дисконтом?
Vert
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:39

Лень объяснять, сами все должны понимать на финансовом форуме.


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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:43

  zzzzzz написав:Нерезы продолжают свой выход


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Достаточно на график пары недель посмотреть,-коррекционная лесенка вниз с небольшими ходами.Явно удержание приемлемого уровня для выхода.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:44

  goldfinger написав:
  zzzzzz написав:Нерезы продолжают свой выход


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Достаточно на график пары недель посмотреть,-коррекционная лесенка вниз с небольшими ходами.Явно удержание приемлемого уровня для выхода.


Довго держати доведеться :lol:
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Лень объяснять, сами все должны понимать на финансовом форуме.

Понимаем, но я бы раскрашивал немного не так :)
Мне бросился в глаза рост кредитования в корпоративном секторе. Это здоровое явление.
Сокращение депозитов катастрофическим не выглядит. Это не похоже на панический исход из банков. Если ориентироваться на наши форумные истерики, можно было ожидать более серьезных результатов :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:49

goldfinger

Да просто нет ни у кого столько денег. Вот и все. Уровней тоже нет. Доходило до 22-23%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:53

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Лень объяснять, сами все должны понимать на финансовом форуме.

Понимаем, но я бы раскрашивал немного не так :)
Мне бросился в глаза рост кредитования в корпоративном секторе. Это здоровое явление.
Сокращение депозитов катастрофическим не выглядит. Это не похоже на панический исход из банков. Если ориентироваться на наши форумные истерики, можно было ожидать более серьезных результатов :)


А это кредитование наших крупных предприятий, которым зарубежом порезали лимиты, и ставки повысили.

Физики да, разочаровали, вообще слабенько ))) :mrgreen:
Хотя по валюте слабый отток у физиков был вызван отсуствием как таковой наличной валюты )
Живите своим умом!
zzzzzz
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