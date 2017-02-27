Zebra написав:Они свяжут потом напечатанный доллар на депосертификатах ФРС и будут понемногу сжигать после кризиса.
Это самоуспокоение. Когда это будет и с каких уровней и вообще будет ли или будет полная перезагрузка системы, сказать сейчас довольно трудно. И что-то я не припоминаю, чтоб у них существенно падала денежная масса. Разве что в великую депрессию, но тогда был золотой стандарт, да и закончилось это плохо и вряд ли они повторят ту ошибку.
Художнику респект за раскраску! Как я понимаю, банки и юрики в условиях карантина и отсутвия оборота имеют свободную ликвидность, за которую нельзя купить валюту, поэтому с дисконтом вкладываются в ОВГЗ.
xsh написав: Художнику респект за раскраску! Как я понимаю, банки и юрики в условиях карантина и отсутвия оборота имеют свободную ликвидность, за которую нельзя купить валюту, поэтому с дисконтом вкладываются в ОВГЗ.
И я так понимаю, в такой ситуации первичное размещение обречено на провал. Зачем покупать первичку, если есть вторичка с дисконтом?
zzzzzz написав:Лень объяснять, сами все должны понимать на финансовом форуме.
Понимаем, но я бы раскрашивал немного не так Мне бросился в глаза рост кредитования в корпоративном секторе. Это здоровое явление. Сокращение депозитов катастрофическим не выглядит. Это не похоже на панический исход из банков. Если ориентироваться на наши форумные истерики, можно было ожидать более серьезных результатов
zzzzzz написав:Лень объяснять, сами все должны понимать на финансовом форуме.
Понимаем, но я бы раскрашивал немного не так Мне бросился в глаза рост кредитования в корпоративном секторе. Это здоровое явление. Сокращение депозитов катастрофическим не выглядит. Это не похоже на панический исход из банков. Если ориентироваться на наши форумные истерики, можно было ожидать более серьезных результатов
А это кредитование наших крупных предприятий, которым зарубежом порезали лимиты, и ставки повысили.
Физики да, разочаровали, вообще слабенько ))) Хотя по валюте слабый отток у физиков был вызван отсуствием как таковой наличной валюты )