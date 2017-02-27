а вы лично бывали в Китае?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:58
а вы лично бывали в Китае?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:03
У порівнянні з 4 кварталом 2019 року експорт з України впав на 5,5%, імпорт — на 19,2%
У 1 кварталі 2020 року обсяги експорту з України скоротились на 0,1% у порівнянні з першим кварталом минулого року, імпорт скоротився на 3,3%.
Про це повідомив у Facebook торговий представник України Тарас Качка.
За його словами, у 1 кварталі 2020 року експорт склав 12,25 млрд доларів, імпорт - 13,32 млрд доларів, сальдо негативне - 1,07 млрд доларів.
"У порівнянні з 4 кварталом 2019 року експорт впав на 5,5%, а імпорт – на 19,2% (якась фантастична цифра)", - написав Качка.
За його словами, зменшення негативного сальдо зовнішньої торгівлі є хорошою новиною, а поганою - зменшення обсягів торгівлі ("це прямий мінус для економіки в цілому").
Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:03
И выходить еще много.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:08
Мнение юриста
Я не знаю, кто еще из авторитетных юристов должен написать подобную статью, чтобы до авторов "антиколомойского" законопроекта наконец дошло, что с ним таки действительно большие проблемы. И даже описанное в статье - это далеко не все проблемы в этом законе.
Например, я не понимаю почему с таким упорством, достойным лучшего применения, авторы пытаются оставить неразумный срок для оспаривания неправомерных решений регуляторов всего в три месяца (!), тем самым давая лишний повод оспорить как сам закон в Конституционном суде, в случае его принятия, так и действия властей на его основании в ЕСПЧ.
Тем более, что такое оспаривание не останавливает ликвидационной процедуры. Да судитесь хоть пять лет, на судьбу банка это уже никак не повлияет.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:12
будет закон про приват или не будет, то это важно только пети.
мвф даст бабосы только про землю и приват.
а про землю мвф сказал, что в такой редакции денег не даст. а значит надо опять заседание вр и вносить поправки.
а это уже будет не реально сделать до осени.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:12
то виходить, що потреба в поправках реальна
Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:19
це не закон про Приват,
а закон про НБУ як позасистемну одиницю, яка не підкоряється законам України (а МВФу)
а щодо землі,
знову лобіювання МВФ своїх інтересів
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 10 кві, 2020 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А я то думаю, що це за чудо-обмінка 27.15/27.3 намалювала. Невже вниз на вихідні?))
Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:20
Ждем стандартного пятничного "рыжика" Нельзя же упускать возможность подстричь оленей на выходных
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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