Игорь Алексеевич написав: будет закон про приват или не будет, то это важно только пети.

мвф даст бабосы только про землю и приват.

а про землю мвф сказал, что в такой редакции денег не даст. а значит надо опять заседание вр и вносить поправки.

це не закон про Приват,

а закон про НБУ як позасистемну одиницю, яка не підкоряється законам України (а МВФу)



а щодо землі,

