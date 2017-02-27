RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5029503050315032>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 199
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
24
27.51-28.0
13%
26
28.01-28.5
12%
23
28.51-29.0
15%
30
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
8
больше 30
21%
42
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:58

  4e4ensxe написав:
  Starikan написав:В Китае каждая провинция имеет свою Академию наук с многомиллиардным бюджетом.

и толку с той академии?
большинство людей в Китае живут бедно и не могут позволить себе того что может позволить себе пересичный.
+ ко всему еще и тоталитарный режим


а вы лично бывали в Китае?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5926
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2499 раз.
Подякували: 1722 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:03

У порівнянні з 4 кварталом 2019 року експорт з України впав на 5,5%, імпорт — на 19,2%

У 1 кварталі 2020 року обсяги експорту з України скоротились на 0,1% у порівнянні з першим кварталом минулого року, імпорт скоротився на 3,3%.

Про це повідомив у Facebook торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, у 1 кварталі 2020 року експорт склав 12,25 млрд доларів, імпорт - 13,32 млрд доларів, сальдо негативне - 1,07 млрд доларів.

"У порівнянні з 4 кварталом 2019 року експорт впав на 5,5%, а імпорт – на 19,2% (якась фантастична цифра)", - написав Качка.

За його словами, зменшення негативного сальдо зовнішньої торгівлі є хорошою новиною, а поганою - зменшення обсягів торгівлі ("це прямий мінус для економіки в цілому").
jump
 
Повідомлень: 2818
З нами з: 18.08.09
Подякував: 80 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:03

  goldfinger написав:Таки да,выходят то по 100 лимонов,то по 200,а то и по 50,-но выхода нет,патамушта если быстро ломануться,то по печальному курсу.В стране,где нет нормального рынка и где все тихо и громко ох....т от того волшебного сюрреализма,который тут рулит, возможно всё,в том числе и долгая история с курсом 27-28 во время тотального анала.Так что обоснован не только их страх,но и надежды на искусственное манипулирование курсом финансовыми властями

И выходить еще много.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7983
З нами з: 21.09.12
Подякував: 762 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:08

Мнение юриста

Я не знаю, кто еще из авторитетных юристов должен написать подобную статью, чтобы до авторов "антиколомойского" законопроекта наконец дошло, что с ним таки действительно большие проблемы. И даже описанное в статье - это далеко не все проблемы в этом законе.
Например, я не понимаю почему с таким упорством, достойным лучшего применения, авторы пытаются оставить неразумный срок для оспаривания неправомерных решений регуляторов всего в три месяца (!), тем самым давая лишний повод оспорить как сам закон в Конституционном суде, в случае его принятия, так и действия властей на его основании в ЕСПЧ.
Тем более, что такое оспаривание не останавливает ликвидационной процедуры. Да судитесь хоть пять лет, на судьбу банка это уже никак не повлияет.
https://bankruptcy-ua.com/articles/1400 ... 9NN3eL15zo
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1542
З нами з: 07.08.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:12

будет закон про приват или не будет, то это важно только пети.
мвф даст бабосы только про землю и приват.
а про землю мвф сказал, что в такой редакции денег не даст. а значит надо опять заседание вр и вносить поправки.
а это уже будет не реально сделать до осени. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5047
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:12

  fler написав:Я не знаю, кто еще из авторитетных юристов должен написать подобную статью, чтобы до авторов "антиколомойского" законопроекта наконец дошло, что с ним таки действительно большие проблемы. И даже описанное в статье - это далеко не все проблемы в этом законе.
Например, я не понимаю почему с таким упорством, достойным лучшего применения, авторы пытаются оставить неразумный срок для оспаривания неправомерных решений регуляторов всего в три месяца (!), тем самым давая лишний повод оспорить как сам закон в Конституционном суде, в случае его принятия, так и действия властей на его основании в ЕСПЧ.
Тем более, что такое оспаривание не останавливает ликвидационной процедуры. Да судитесь хоть пять лет, на судьбу банка это уже никак не повлияет.
https://bankruptcy-ua.com/articles/1400 ... 9NN3eL15zo


то виходить, що потреба в поправках реальна :lol:
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 190
З нами з: 08.09.19
Подякував: 176 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:13

Межбанк просел до 27,15 / 27,19

Налик буксует.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37672
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3620 раз.
Подякували: 9745 раз.
 
Профіль
48
14
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:19

  Игорь Алексеевич написав:будет закон про приват или не будет, то это важно только пети.
мвф даст бабосы только про землю и приват.
а про землю мвф сказал, что в такой редакции денег не даст. а значит надо опять заседание вр и вносить поправки.
а это уже будет не реально сделать до осени. :roll:

це не закон про Приват,
а закон про НБУ як позасистемну одиницю, яка не підкоряється законам України (а МВФу)

а щодо землі,
знову лобіювання МВФ своїх інтересів
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 10 кві, 2020 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18446
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1045 раз.
Подякували: 1211 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:
Налик буксует.

А я то думаю, що це за чудо-обмінка 27.15/27.3 намалювала. Невже вниз на вихідні?))
stryzhko
 
Повідомлень: 984
З нами з: 04.10.16
Подякував: 232 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:20

  zzzzzz написав:Межбанк просел до 27,15 / 27,19

Налик буксует.

Ждем стандартного пятничного "рыжика" :) Нельзя же упускать возможность подстричь оленей на выходных :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4272
З нами з: 13.06.15
Подякував: 190 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5029503050315032>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: proftpd66, Puente, yama і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1739, 1740, 1741
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17400 2195674
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 12:41
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6908 1540645
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 81016
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84339)
10.04.2020 15:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.