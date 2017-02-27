zzzzzz написав:Лень объяснять, сами все должны понимать на финансовом форуме.
Вітаю, а що тут особливо пояснювати? Не зважаючи на "найстрашнішу економічну кризу з часів Великої депресії", "жахливу економічну катастрофу, більшу ніж Друга Світова війна", "смертоносний вірус", "Україні капут, якщо не завтра то через тиждень", "це квіточки, ягідки будуть завтра" і тд і тп, неймовірне роздування надмірної паніки з усіх прасок і пралок, майже нічого не змінилося. Є не значний відтік грн ресурсу з депозитів в БС, основна маса якого перкочувала на валютні депозити. У звязку з тим, що всі світові фінанси ринули в безпечні активи - папери США, включаючи і продукцію ФРС, нашим дтекам-інтерпайпам з мхп прийшлося трохи перехопитися валютою (позичити) у банків з власних бізнесімперій. І позичили у валюті а не грн, щоб менше ризиків при поверненні, якби вірили в 56, то б брали в грн Фізикам банки нічого не позичають, розуміючи, що зараз це ризиковано, максимум - реструктуризують позики фопів, автоматично псуючи їм кредитну історію інколи й заносячи в чорні списки. Тому й ломбарди так піднялися в ці дні в своїй чорній справі. Всю погоду з стрибком до 28+ зробила певна кількість схематозників-корупціонерів, конвертуючи готівку...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Є не значний відтік грн ресурсу з депозитів в БС, основна маса якого перкочувала на валютні депозити.
Выдали депозиты только своякам и приближенным. Остальному народу - продали валюту с условием размещения на депозит или не выдали ничего.
нашим дтекам-інтерпайпам з мхп прийшлося трохи перехопитися валютою (позичити) у банків з власних бізнесімперій. І позичили у валюті а не грн, щоб менше ризиків при поверненні, якби вірили в 56, то б брали в грн
Ввиду отсутствия свободной грн в карманных банках брали что есть, с прицелом: если трындец, то фонд гарантирования пусть разгребается.
Востаннє редагувалось Деньги в П'ят 10 кві, 2020 15:00, всього редагувалось 1 раз.