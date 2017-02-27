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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5029503050315032

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 199
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
24
27.51-28.0
13%
26
28.01-28.5
12%
23
28.51-29.0
15%
30
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
8
больше 30
21%
42
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:28

  zzzzzz написав:Лень объяснять, сами все должны понимать на финансовом форуме.


Зображення

Вітаю, а що тут особливо пояснювати? Не зважаючи на "найстрашнішу економічну кризу з часів Великої депресії", "жахливу економічну катастрофу, більшу ніж Друга Світова війна", "смертоносний вірус", "Україні капут, якщо не завтра то через тиждень", "це квіточки, ягідки будуть завтра" і тд і тп, неймовірне роздування надмірної паніки з усіх прасок і пралок, майже нічого не змінилося. Є не значний відтік грн ресурсу з депозитів в БС, основна маса якого перкочувала на валютні депозити. У звязку з тим, що всі світові фінанси ринули в безпечні активи - папери США, включаючи і продукцію ФРС, нашим дтекам-інтерпайпам з мхп прийшлося трохи перехопитися валютою (позичити) у банків з власних бізнесімперій. І позичили у валюті а не грн, щоб менше ризиків при поверненні, якби вірили в 56, то б брали в грн :wink: Фізикам банки нічого не позичають, розуміючи, що зараз це ризиковано, максимум - реструктуризують позики фопів, автоматично псуючи їм кредитну історію інколи й заносячи в чорні списки. Тому й ломбарди так піднялися в ці дні в своїй чорній справі.
Всю погоду з стрибком до 28+ зробила певна кількість схематозників-корупціонерів, конвертуючи готівку...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:31

  Alex2006 написав:
  zzzzzz написав:Межбанк просел до 27,15 / 27,19

Налик буксует.

Ждем стандартного пятничного "рыжика" :) Нельзя же упускать возможность подстричь оленей на выходных :)

Пойдём вверх под конец дня?
Striker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:51

[quote="4933724:orest"]
Другая сторона медали.

Є не значний відтік грн ресурсу з депозитів в БС, основна маса якого перкочувала на валютні депозити.

Выдали депозиты только своякам и приближенным. Остальному народу - продали валюту с условием размещения на депозит или не выдали ничего.

нашим дтекам-інтерпайпам з мхп прийшлося трохи перехопитися валютою (позичити) у банків з власних бізнесімперій. І позичили у валюті а не грн, щоб менше ризиків при поверненні, якби вірили в 56, то б брали в грн

Ввиду отсутствия свободной грн в карманных банках брали что есть, с прицелом: если трындец, то фонд гарантирования пусть разгребается.
Востаннє редагувалось Деньги в П'ят 10 кві, 2020 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:52

  zzzzzz написав:Физики да, разочаровали, вообще слабенько ))) :mrgreen:
Хотя по валюте слабый отток у физиков был вызван отсуствием как таковой наличной валюты )


Эффект отсутвия возможности досрочно снять депозиты. Думаю, если бы это был бы невозможно в 2008 году, то история банковской системы была бы другой. Увы - переиграть ничего нельзя.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:08

27,13 :shock:
Striker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

:arrow:
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:20

Уважаемые, кто с экспертов знает, когда землеробы/экспортеры будут заканчивать сливать валюту? в Апреле месяце будут сеять, до ремонтировать гусеницу и плуги. В Мае уже не будут сливать?? :?: :?: :?:

Слив засчитан будет в Апреле?

Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:26

  Деньги написав:Выдали депозиты только своякам и приближенным. Остальному народу - продали валюту с условием размещения на депозит или не выдали ничего.

вот так я стал приближенным.
история одного успеха.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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