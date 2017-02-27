Денежная масса в Украине в марте выросла на 2,8% Денежная масса в Украине в марте 2020 года выросла на 2,8% — до 1,518 трлн грн. Денежная база за месяц увеличилась на 4% — до 481,846 млрд грн. Денежные средства в обращении вне банков (M0) в марте выросли на 4% — до 389,147 млрд грн. Депозитный портфель Депозитный портфель банков вырос на 2,4% — до 1 трлн 125,593 млрд грн.
В национальной валюте уменьшился на 3,6% — до 635,231 млрд грн. В иностранной валюте увеличился на 11,3% — до 490,362 млрд грн. (И тут только за счет пересчета на новый курс иностранной валюты) Главное по ТВ правильно подать инфо и в нужном контексте и никто никуда снимать не побежит. Да и снять в валюте реально большая проблема тот же приват долго в валюте не отдавал и вроде только только начал выдавать с текущих счетов. И опять же таки в очередь с пред заказами и т д. Народ на карантине и снимать ДЕПО не ломонулся это факт в 2008-2009 было ой.. сейчас покуда нет такого и приблизительно Кредитный портфель Кредитный портфель банков в марте вырос на 6,9% — до 1 трлн 34,414 млрд грн.
В национальной валюте вырос на 3,2% — до 624,472 млрд грн. В инвалюте — на 13%, до 409,941 млрд грн. Чистые международные резервы за месяц сократились на 9,5% — до $16,039 млрд.
Україна отримає додаткові кошти від Світового банку в розмірі 150 мільйонів доларів, зокрема, 50 мільйонів доларів для підтримки вразливих верств населення у період епідемії COVID-19 та 100 мільйонів доларів для поліпшення рівня соціального захисту загалом. Про це на зустрічі у Києві домовилися представники Уряду та Світового банку.
Вже в травні цього року Україна отримає 50 мільйонів доларів для посилення соціальної підтримки населення під час заходів, спрямованих на подолання пандемії COVID-19. Ці кошти будуть направлені на виплати пенсіонерам, отримувачам соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю. Також за рахунок цих коштів на час карантину буде підвищено розмір субсидії і знято обмеження на призначення цього виду підтримки тим, хто через карантин втратив роботу.
Did_Yuxum написав:Вітаюсь з усіма. Читаю цей форум з далекого 2008 року правда з великими перервами. З сумом дізнався що не має вже з нами ДС (((( Земля пухом і вічна память! Але бачу що не має багато і інших форумчан. Може хто знає куди подівся Фунтик з його світлофором і гарними картинками? Аляк теж вже ніде нічого не пише? Фунтік дуже гарно малював куренсіборд тепер доводиться прораховувати самому. Але не знайшов у звітності НБУ М1 якщо хтось може ткніть посилання буду дуже вдячний. По моїм прикидам куренсі ( база виросла ЗВР сильно впали) цей показник на сьогодні близько 32 грн за бакс, а по чистим резервам рахувати зовсім страшно... В будь якому разі гривня дуже переоцінена і це вічно тривати не буде. Дякую всім хто в темі за відповідь.
Украинские граждане за март больше пользовались услугами по продаже валюты, чем ее покупки. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Согласно данным регулятора, население за прошлый месяц купило 1 251 миллион долларов, а продало 1 329 миллионов, что больше на 77,8 миллионов долларов. Отмечалось, что в 2019 году показатель купли-продажи был похожим и украинцы больше продавали валюту.
Yuri_T написав:цена ведь не просто опускается. кто-то на бидах стоит и покупает. думаю, не только дей-трейдинговые шортисты или маркет-мейкеры, которым по статусу положено.
Юрий да и все остальные, я бы так точно не спешил. Особенно сейчас. По факту и по технике - сейчас чисто медвежий рынок.
приветствую! мнение не изменили?
зы. 3 недели - это долго. приходите чаще.
Приветствую.
Да нет, не поменял. То что приняли для поддержки - рынок к лету переварит. А вот спрос - подорван уже сейчас + безработица. По факту это пока только догадки. Но вот пойдут сейчас мартовские цифры по реальному сектору - и можно будет реально судить о доходах населения, ретейле и прочих радостях от влияния карантина на сферу услуг. Дальше пересмотрят прогноз по фин.резам корпораций. В сторону снижения, конечно. Правильно сказал какой то умный человек: медвежий рынок не заканчивается оптимизмом. А по валюте - смысла нет толочь воду в ступе.
Если просто - то грустно всё. И не только в плане перспектив. В будущем я бы не исключал теперь и принудительную конвертацию долларовых вкладов. Да и введение статьи за валютные операции тоже не выглядит чем то фантастическим. Это в контексте так сказать
lrs7719 Сейчас никто ничего существенного не покупает. У нас за 3 недели 3 сделки (недвижимость, Одесса). А раньше за такой период сделок на 3 млн. у.е. было бы плохим результатом. Автосалоны - стоят закрытые. Некоторые даже машины вывезли на склады. В условиях карантина деньги снимать незачем, на покушать много не потратишь. Особенно с закрытыми ресторанами и клубами.
А вот дельта между валютными активами и пассивами у банков осталась. Примерно 4 млрд. долларов между депозитами и кредитами. Рост долга у юриков - значит, ухудшился бизнес. Явно не на развитие берут, а чтобы продержаться.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................10.04.2020..............13.04.2020 дата розрахунку................09.04.2020..............10.04.2020 Євро...................................29,6382....................29,5606 Долар США........................27,2598....................27,2022 После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки. Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на копейку, сузив спред до рабочего, сразу же развернулись и выросли на 4 копейки. Все эти события происходили до 11, после чего рынок стабилизировался и движений больше не было, если не считать сужение спреда сверху на полкопейки незадолго до 12. С 12-30 начался длительный период снижения, что совершенно нетипично для обеденного времени. К 14-10 опустились на 6 копеек, на копейку расширив спред, что может свидетельствовать об окончании активной фазы торгов. Незадолго до времени определения официального курса снова пошли вниз, это уже похоже на хулиганство Рыжика. Официальный курс встретили котировками 27.1300 - 27.1700. За день снизились на 5 копеек относительно открытия и на 12 копеек относительно вчерашнего закрытия. Динамика по ходу сессии была разнонаправленной, но выглядело все это достаточно спокойно.
Вчера НБУ на рынок не выходил. В анализ ликвидности попали 44.5 млн, купленные в среду вечером на условиях том. Остатки на коррсчетах снова снизились. Драйверами снижения стали интервенция и обналичивание. Добавили ликвидности операции казначейства с фондом и сокращение объема суточных сертификатов. Объем обналичивания выглядит великоватым, но он находится на уровне пика прошлого месяца. Единственное, что настораживает, это пик сдвинут на 2-3 дня, что может косвенно свидетельствовать о массовой задержке зарплат на пару дней.
Этот день в истории: 2019 - 26.7652 (+7) +44 2018 - 25.9755 (-5) +123