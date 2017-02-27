Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:08

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.................10.04.2020..............13.04.2020

дата розрахунку................09.04.2020..............10.04.2020

Євро...................................29,6382....................29,5606

Долар США........................27,2598....................27,2022

После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки.

Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на копейку, сузив спред до рабочего, сразу же развернулись и выросли на 4 копейки. Все эти события происходили до 11, после чего рынок стабилизировался и движений больше не было, если не считать сужение спреда сверху на полкопейки незадолго до 12.

С 12-30 начался длительный период снижения, что совершенно нетипично для обеденного времени. К 14-10 опустились на 6 копеек, на копейку расширив спред, что может свидетельствовать об окончании активной фазы торгов. Незадолго до времени определения официального курса снова пошли вниз, это уже похоже на хулиганство Рыжика.

Официальный курс встретили котировками 27.1300 - 27.1700. За день снизились на 5 копеек относительно открытия и на 12 копеек относительно вчерашнего закрытия. Динамика по ходу сессии была разнонаправленной, но выглядело все это достаточно спокойно.



Вчера НБУ на рынок не выходил. В анализ ликвидности попали 44.5 млн, купленные в среду вечером на условиях том.

Остатки на коррсчетах снова снизились. Драйверами снижения стали интервенция и обналичивание. Добавили ликвидности операции казначейства с фондом и сокращение объема суточных сертификатов. Объем обналичивания выглядит великоватым, но он находится на уровне пика прошлого месяца. Единственное, что настораживает, это пик сдвинут на 2-3 дня, что может косвенно свидетельствовать о массовой задержке зарплат на пару дней.



Этот день в истории:

2019 - 26.7652 (+7) +44

2018 - 25.9755 (-5) +123



2017 - 26.9332 (-4)

2016 - 25.6298 (-18)