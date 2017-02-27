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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:10
Alex2006 написав:
Ждем стандартного пятничного "рыжика"
zzzzzz написав:
Межбанк просел до 27,15 / 27,19
Налик буксует.
:) Нельзя же упускать возможность подстричь оленей на выходных
Поки що не видно
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vovamuha007
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:24
vovamuha007 написав: Alex2006 написав:
Ждем стандартного пятничного "рыжика"
zzzzzz написав:
Межбанк просел до 27,15 / 27,19
Налик буксует.
:) Нельзя же упускать возможность подстричь оленей на выходных
Поки що не видно
Видать наличка тоже на него рассчитывала, и когда он не появился, пошел слив и стали проседать и там
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:46
Деньги написав: orest написав:
Другая сторона медали.
Є не значний відтік грн ресурсу з депозитів в БС, основна маса якого перкочувала на валютні депозити.
Выдали депозиты только своякам и приближенным. Остальному народу - продали валюту с условием размещения на депозит или не выдали ничего.
нашим дтекам-інтерпайпам з мхп прийшлося трохи перехопитися валютою (позичити) у банків з власних бізнесімперій. І позичили у валюті а не грн, щоб менше ризиків при поверненні, якби вірили в 56, то б брали в грн
Ввиду отсутствия свободной грн в карманных банках брали что есть, с прицелом: если трындец, то фонд гарантирования пусть разгребается.
Не пишіть відвертих дурниць:
1 депозити (гривневі) видавали і видають всім, в кого закінчився і хто хотів забрати. Більше того, на різного роду поточних депозитах з відносно вільним доступом до коштів (якщо не рахувати комісію на зняття понад денний ліміт) було і є ресурсу, щоб в рази більше зіпсути статистику щодо депозитів.
2 щодо відсутності вільної грн в банках, взагалі потішили, а як щодо десятків млрд, які маринуються на депосертифікатах і решті коротких інструментів регулятора?
П.С. чи Ви з табору заганял-всепропальщиків Kabanchik, Moneta, Zebra, Дед Мороз, Игорь Алексеевич, 75stasstas75?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:53
orest написав: Деньги написав: orest написав:
Другая сторона медали.
Є не значний відтік грн ресурсу з депозитів в БС, основна маса якого перкочувала на валютні депозити.
Выдали депозиты только своякам и приближенным. Остальному народу - продали валюту с условием размещения на депозит или не выдали ничего.
нашим дтекам-інтерпайпам з мхп прийшлося трохи перехопитися валютою (позичити) у банків з власних бізнесімперій. І позичили у валюті а не грн, щоб менше ризиків при поверненні, якби вірили в 56, то б брали в грн
Ввиду отсутствия свободной грн в карманных банках брали что есть, с прицелом: если трындец, то фонд гарантирования пусть разгребается.
Не пишіть відвертих дурниць:
1 депозити (гривневі) видавали і видають всім, в кого закінчився і хто хотів забрати. Більше того, на різного роду поточних депозитах з відносно вільним доступом до коштів (якщо не рахувати комісію на зняття понад денний ліміт) було і є ресурсу, щоб в рази більше зіпсути статистику щодо депозитів.
2 щодо відсутності вільної грн в банках, взагалі потішили, а як щодо десятків млрд, які маринуються на депосертифікатах і решті коротких інструментів регулятора?
П.С. чи Ви з табору заганял-всепропальщиків Kabanchik, Moneta, Zebra, Дед Мороз, Игорь Алексеевич, 75stasstas75?
а вы пробовали гривнедепо снять? куча отделений закрыто,в тех, что работают- куча бешенных бабок, а в банкоматах ограничения по снятию поставили
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edvardd
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:54
Не удержался, взял по 27,25.
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Striker
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:59
Striker написав:
Не удержался, взял по 27,25.
Не Вы один
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:32
orest написав: Деньги написав: orest написав:
Другая сторона медали.
Є не значний відтік грн ресурсу з депозитів в БС, основна маса якого перкочувала на валютні депозити.
Выдали депозиты только своякам и приближенным. Остальному народу - продали валюту с условием размещения на депозит или не выдали ничего.
нашим дтекам-інтерпайпам з мхп прийшлося трохи перехопитися валютою (позичити) у банків з власних бізнесімперій. І позичили у валюті а не грн, щоб менше ризиків при поверненні, якби вірили в 56, то б брали в грн
Ввиду отсутствия свободной грн в карманных банках брали что есть, с прицелом: если трындец, то фонд гарантирования пусть разгребается.
Не пишіть відвертих дурниць:
1 депозити (гривневі) видавали і видають всім, в кого закінчився і хто хотів забрати. Більше того, на різного роду поточних депозитах з відносно вільним доступом до коштів (якщо не рахувати комісію на зняття понад денний ліміт) було і є ресурсу, щоб в рази більше зіпсути статистику щодо депозитів.
2 щодо відсутності вільної грн в банках, взагалі потішили, а як щодо десятків млрд, які маринуються на депосертифікатах і решті коротких інструментів регулятора?
П.С. чи Ви з табору заганял-всепропальщиків Kabanchik, Moneta, Zebra, Дед Мороз, Игорь Алексеевич, 75stasstas75?
Дякую за відповідь. Вважайте мене як Вам буде завгодно. Ви б ще трохи за себе написалм, щоб <загоняли＞, тобто форумчани, знали з ким мають справу.
Едине з чим я з Вами погоджуюсь, так це зі словосполученням:маринована гривня
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:02
Striker написав:
Не удержался, взял по 27,25.
Интересно, где?
Сегодня сливал $ под задачу....
С утра 27.3
К обеду 27.27
К 16.00 27.20....не отдал....
Через 10 минут перезвонили,отдал 27.25.....
ЗАПОРОЖЬЕ......
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:18
06.04.-10.04.2020
Покупка - 327,7
Продажа - 44.5
Все интервенции проводились по единому курсу.
По дням:
Понедельник - покупка около 186.
Вторник - покупка около 142.
Среда - продажа 44.5
В четверг и пятницу рынок дышал самостоятельно, интервенции не проводились.
С начала года чистая продажа составил 935.4 млн.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:25
komant733
так на момент и есть 27,25/27,3
а я подожду и поимею всё стадо...
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edvardd
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