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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5031503250335034

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 200
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
24
27.51-28.0
13%
26
28.01-28.5
12%
23
28.51-29.0
16%
31
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
8
больше 30
21%
42
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:10

  Alex2006 написав:
  zzzzzz написав:Межбанк просел до 27,15 / 27,19

Налик буксует.

Ждем стандартного пятничного "рыжика" :) Нельзя же упускать возможность подстричь оленей на выходных :)

Поки що не видно :)
vovamuha007
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:24

  vovamuha007 написав:
  Alex2006 написав:
  zzzzzz написав:Межбанк просел до 27,15 / 27,19

Налик буксует.

Ждем стандартного пятничного "рыжика" :) Нельзя же упускать возможность подстричь оленей на выходных :)

Поки що не видно :)

Видать наличка тоже на него рассчитывала, и когда он не появился, пошел слив и стали проседать и там :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:46

  Деньги написав:
  orest написав:Другая сторона медали.

Є не значний відтік грн ресурсу з депозитів в БС, основна маса якого перкочувала на валютні депозити.

Выдали депозиты только своякам и приближенным. Остальному народу - продали валюту с условием размещения на депозит или не выдали ничего.

нашим дтекам-інтерпайпам з мхп прийшлося трохи перехопитися валютою (позичити) у банків з власних бізнесімперій. І позичили у валюті а не грн, щоб менше ризиків при поверненні, якби вірили в 56, то б брали в грн

Ввиду отсутствия свободной грн в карманных банках брали что есть, с прицелом: если трындец, то фонд гарантирования пусть разгребается.

Не пишіть відвертих дурниць:
1 депозити (гривневі) видавали і видають всім, в кого закінчився і хто хотів забрати. Більше того, на різного роду поточних депозитах з відносно вільним доступом до коштів (якщо не рахувати комісію на зняття понад денний ліміт) було і є ресурсу, щоб в рази більше зіпсути статистику щодо депозитів.
2 щодо відсутності вільної грн в банках, взагалі потішили, а як щодо десятків млрд, які маринуються на депосертифікатах і решті коротких інструментів регулятора?
П.С. чи Ви з табору заганял-всепропальщиків Kabanchik, Moneta, Zebra, Дед Мороз, Игорь Алексеевич, 75stasstas75?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:53

  orest написав:
  Деньги написав:
  orest написав:Другая сторона медали.

Є не значний відтік грн ресурсу з депозитів в БС, основна маса якого перкочувала на валютні депозити.

Выдали депозиты только своякам и приближенным. Остальному народу - продали валюту с условием размещения на депозит или не выдали ничего.

нашим дтекам-інтерпайпам з мхп прийшлося трохи перехопитися валютою (позичити) у банків з власних бізнесімперій. І позичили у валюті а не грн, щоб менше ризиків при поверненні, якби вірили в 56, то б брали в грн

Ввиду отсутствия свободной грн в карманных банках брали что есть, с прицелом: если трындец, то фонд гарантирования пусть разгребается.

Не пишіть відвертих дурниць:
1 депозити (гривневі) видавали і видають всім, в кого закінчився і хто хотів забрати. Більше того, на різного роду поточних депозитах з відносно вільним доступом до коштів (якщо не рахувати комісію на зняття понад денний ліміт) було і є ресурсу, щоб в рази більше зіпсути статистику щодо депозитів.
2 щодо відсутності вільної грн в банках, взагалі потішили, а як щодо десятків млрд, які маринуються на депосертифікатах і решті коротких інструментів регулятора?
П.С. чи Ви з табору заганял-всепропальщиків Kabanchik, Moneta, Zebra, Дед Мороз, Игорь Алексеевич, 75stasstas75?

а вы пробовали гривнедепо снять? куча отделений закрыто,в тех, что работают- куча бешенных бабок, а в банкоматах ограничения по снятию поставили
edvardd
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Не удержался, взял по 27,25.
Striker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:59

  Striker написав:Не удержался, взял по 27,25.

Не Вы один ;)
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varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:32

  orest написав:
  Деньги написав:
  orest написав:Другая сторона медали.

Є не значний відтік грн ресурсу з депозитів в БС, основна маса якого перкочувала на валютні депозити.

Выдали депозиты только своякам и приближенным. Остальному народу - продали валюту с условием размещения на депозит или не выдали ничего.

нашим дтекам-інтерпайпам з мхп прийшлося трохи перехопитися валютою (позичити) у банків з власних бізнесімперій. І позичили у валюті а не грн, щоб менше ризиків при поверненні, якби вірили в 56, то б брали в грн

Ввиду отсутствия свободной грн в карманных банках брали что есть, с прицелом: если трындец, то фонд гарантирования пусть разгребается.

Не пишіть відвертих дурниць:
1 депозити (гривневі) видавали і видають всім, в кого закінчився і хто хотів забрати. Більше того, на різного роду поточних депозитах з відносно вільним доступом до коштів (якщо не рахувати комісію на зняття понад денний ліміт) було і є ресурсу, щоб в рази більше зіпсути статистику щодо депозитів.
2 щодо відсутності вільної грн в банках, взагалі потішили, а як щодо десятків млрд, які маринуються на депосертифікатах і решті коротких інструментів регулятора?
П.С. чи Ви з табору заганял-всепропальщиків Kabanchik, Moneta, Zebra, Дед Мороз, Игорь Алексеевич, 75stasstas75?

Дякую за відповідь. Вважайте мене як Вам буде завгодно. Ви б ще трохи за себе написалм, щоб <загоняли＞, тобто форумчани, знали з ким мають справу.
Едине з чим я з Вами погоджуюсь, так це зі словосполученням:маринована гривня
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:02

  Striker написав:Не удержался, взял по 27,25.



Интересно, где?
Сегодня сливал $ под задачу....
С утра 27.3
К обеду 27.27
К 16.00 27.20....не отдал....
Через 10 минут перезвонили,отдал 27.25.....
ЗАПОРОЖЬЕ......
komant733
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:18

Результаты интервенций за неделю

06.04.-10.04.2020
Покупка - 327,7
Продажа - 44.5
Все интервенции проводились по единому курсу.

По дням:
Понедельник - покупка около 186.
Вторник - покупка около 142.
Среда - продажа 44.5
В четверг и пятницу рынок дышал самостоятельно, интервенции не проводились.

С начала года чистая продажа составил 935.4 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:25

komant733
так на момент и есть 27,25/27,3
а я подожду и поимею всё стадо...
edvardd
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