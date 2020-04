Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:33

hxbbgaf написав: Did_Yuxum написав: Денежная масса в Украине в марте выросла на 2,8%

Денежная масса в Украине в марте 2020 года выросла на 2,8% — до 1,518 трлн грн.

Денежная база за месяц увеличилась на 4% — до 481,846 млрд грн.

Та да, но в США тоже денежная масса за последние 2 недели выросла на 5%.

https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/

