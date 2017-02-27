Did_Yuxum написав:Вітаюсь з усіма. Читаю цей форум з далекого 2008 року правда з великими перервами. З сумом дізнався що не має вже з нами ДС (((( Земля пухом і вічна память! Але бачу що не має багато і інших форумчан. Може хто знає куди подівся Фунтик з його світлофором і гарними картинками? Аляк теж вже ніде нічого не пише? Фунтік дуже гарно малював куренсіборд тепер доводиться прораховувати самому. Але не знайшов у звітності НБУ М1 якщо хтось може ткніть посилання буду дуже вдячний. По моїм прикидам куренсі ( база виросла ЗВР сильно впали) цей показник на сьогодні близько 32 грн за бакс, а по чистим резервам рахувати зовсім страшно... В будь якому разі гривня дуже переоцінена і це вічно тривати не буде. Дякую всім хто в темі за відповідь.
Адам Смит @_Smithchenko Прошло 33% апреля. Таможня выполнила 23% плана, налоговая 5% (сработала в ноль, потому что почти всё собранное ушло на возврат НДС прошлых месяцев). Апрельский бюджет выполнен уже на 72%, из которых 4/5 закрыто внеплановой эмиссией НБУ. Вывод: без эмиссии - никуда, ждем новых!
Адам Смит @_Smithchenko В апреле рост ден.базы продолжится. Есть шанс выйти за полтриллиона! 1) НБУ перечислил в бюджет напечатанные ₴43 млрд. 2) Банки продолжат дерибан своих депозитов в НБУ, которые на 1 марта были совершенно абсурдного объема в 42% ден.базы. Сами понимаете, чем это грозит курсу...
Did_Yuxum написав:Вітаюсь з усіма. Читаю цей форум з далекого 2008 року правда з великими перервами. З сумом дізнався що не має вже з нами ДС (((( Земля пухом і вічна память! Але бачу що не має багато і інших форумчан. Може хто знає куди подівся Фунтик з його світлофором і гарними картинками? Аляк теж вже ніде нічого не пише? Фунтік дуже гарно малював куренсіборд тепер доводиться прораховувати самому. Але не знайшов у звітності НБУ М1 якщо хтось може ткніть посилання буду дуже вдячний. По моїм прикидам куренсі ( база виросла ЗВР сильно впали) цей показник на сьогодні близько 32 грн за бакс, а по чистим резервам рахувати зовсім страшно... В будь якому разі гривня дуже переоцінена і це вічно тривати не буде. Дякую всім хто в темі за відповідь.
Всего в марте Украина выплатила на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $1,124 млрд.. Из этой суммы $536,7 млн составили выплаты по евробондам, $409,3 млн - выплаты в пользу МВФ, остальные - выплаты по другим обязательствам правительства. В НБУ также сообщили, что по состоянию на 1 апреля международные резервы Украины составляли $24,9 млрд (в эквиваленте).
asti написав:Вы же вроде умный человек, а такие глупости говорите. Ну какое пограбування, какая Гонтарева?! Вкладчики обанкротившихся украинских банков, о которых с поросячим визгом на каждом эфире вещает Юлька были ограблены собственниками этих же банков которые пылесосили деньги у населения и кредитовали ими свои структуры, а как только запахло жареным тут же вывели все залоги под которые эти кредиты брались, а деньги вкладчиков через фиктивные импортные контракты конвертировали в валюту и вывели в оффшоры. А возможным всё это стало благодаря прорехам в украиском законодательстве, благодаря тому, что у нас в парламенте десятками лет сидят купленные олигархами политики вроде Тимошенко и подобные ей. Гонтарева своей чисткой БС как раз и пыталась пресечь эти схемы. Потому что в наших реалиях, к сожалению, только обанкротив кэптивный банк вроде Привата можно предотвратить неконтролируемый вывод денег вкладчиков в оффшоры. И судя по тому, какое сопротивление оказывается принятию известного закона, схема была очень сладкой.
Вы это серьезно написали? Больше никогда не комментируйте происходящее в БС. Вы страшно далеки от нее. Насчет "святой Гонтаревой" посмеялся.
Юрист костя назвав рівень компетенції цього пана дуже високим! А є такі пани авторитети, які всіх закликають коментувати все, що відбувається на банківському і фінансовому ринках! Моя думка - на цьому форумі є максимум 5-6 людей яким можна виставляти свою точку зору і коментувати все, що відбувається... І до яких потрібно прислуховуватися! Ну, а є такі як костя юрист і його високий рівень, яким хочеться теж вставити свої п`ять копійок! Ще раз раджу багатьом - читати цей форум з запізненням хоча б на тиждень! Все ясно, все зрозуміло, все видно! А екскурс в історію що і як було проводити з прив’язкою до свого місця в суспільстві! А то будка на базарі не сама краща диспозиція для обговорення БС України!
asti написав:Я не идеализирую Гонтареву и власть в целом. Но то, что в 90% случаях как минимум в банкротстве банков виновны их собственники у меня сомнений нет!
Открою Вам секрет Полишинеля: собственники банков активно делились с Гонтаревой и Рожковой. Если когда-нибудь Катю посадят... Хотя кто ее посадит, она же памятник украинской коррупции. Еще раз повторю: прекратите комментировать то, в чем понятия не имеете.
Ну, ядерну енергетику чи сільське господарство йому коментувати буде ще важче! А так да погляд на життя специфічний - власники банків крали гроші, а контролюючий орган кришталево чистої репутації сидів і спостерігав! Він хоч би Жванецького передивився про його легендарне - що охороняє то і має!
Did_Yuxum написав:Денежная масса в Украине в марте выросла на 2,8% Денежная масса в Украине в марте 2020 года выросла на 2,8% — до 1,518 трлн грн. Денежная база за месяц увеличилась на 4% — до 481,846 млрд грн.