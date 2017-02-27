asti написав:

Вы же вроде умный человек, а такие глупости говорите. Ну какое пограбування, какая Гонтарева?! Вкладчики обанкротившихся украинских банков, о которых с поросячим визгом на каждом эфире вещает Юлька были ограблены собственниками этих же банков которые пылесосили деньги у населения и кредитовали ими свои структуры, а как только запахло жареным тут же вывели все залоги под которые эти кредиты брались, а деньги вкладчиков через фиктивные импортные контракты конвертировали в валюту и вывели в оффшоры. А возможным всё это стало благодаря прорехам в украиском законодательстве, благодаря тому, что у нас в парламенте десятками лет сидят купленные олигархами политики вроде Тимошенко и подобные ей.Потому что в наших реалиях, к сожалению, только обанкротив кэптивный банк вроде Привата можно предотвратить неконтролируемый вывод денег вкладчиков в оффшоры. И судя по тому, какое сопротивление оказывается принятию известного закона, схема была очень сладкой.