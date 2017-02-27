RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5033503450355036>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 200
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
24
27.51-28.0
13%
26
28.01-28.5
12%
23
28.51-29.0
16%
31
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
8
больше 30
21%
42
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:31

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

  Did_Yuxum написав:Вітаюсь з усіма. Читаю цей форум з далекого 2008 року правда з великими перервами. З сумом дізнався що не має вже з нами ДС (((( Земля пухом і вічна память!
Але бачу що не має багато і інших форумчан. Може хто знає куди подівся Фунтик з його світлофором і гарними картинками? Аляк теж вже ніде нічого не пише?
Фунтік дуже гарно малював куренсіборд тепер доводиться прораховувати самому. Але не знайшов у звітності НБУ М1 якщо хтось може ткніть посилання буду дуже вдячний.
По моїм прикидам куренсі ( база виросла ЗВР сильно впали) цей показник на сьогодні близько 32 грн за бакс, а по чистим резервам рахувати зовсім страшно... В будь якому разі гривня дуже переоцінена і це вічно тривати не буде. Дякую всім хто в темі за відповідь.

Адам Смит @_Smithchenko
Прошло 33% апреля. Таможня выполнила 23% плана, налоговая 5% (сработала в ноль, потому что почти всё собранное ушло на возврат НДС прошлых месяцев).
Апрельский бюджет выполнен уже на 72%, из которых 4/5 закрыто внеплановой эмиссией НБУ. Вывод: без эмиссии - никуда, ждем новых!

Адам Смит @_Smithchenko
В апреле рост ден.базы продолжится. Есть шанс выйти за полтриллиона!
1) НБУ перечислил в бюджет напечатанные ₴43 млрд.
2) Банки продолжат дерибан своих депозитов в НБУ, которые на 1 марта были совершенно абсурдного объема в 42% ден.базы. Сами понимаете, чем это грозит курсу...
Ser Fil
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1175
З нами з: 11.03.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:34

  Did_Yuxum написав:Вітаюсь з усіма. Читаю цей форум з далекого 2008 року правда з великими перервами. З сумом дізнався що не має вже з нами ДС (((( Земля пухом і вічна память!
Але бачу що не має багато і інших форумчан. Може хто знає куди подівся Фунтик з його світлофором і гарними картинками? Аляк теж вже ніде нічого не пише?
Фунтік дуже гарно малював куренсіборд тепер доводиться прораховувати самому. Але не знайшов у звітності НБУ М1 якщо хтось може ткніть посилання буду дуже вдячний.
По моїм прикидам куренсі ( база виросла ЗВР сильно впали) цей показник на сьогодні близько 32 грн за бакс, а по чистим резервам рахувати зовсім страшно... В будь якому разі гривня дуже переоцінена і це вічно тривати не буде. Дякую всім хто в темі за відповідь.

Не так уж страшен черт, как нам его малюют :wink:
Зображення
Victor37
 
Повідомлень: 348
З нами з: 05.06.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:12

Всего в марте Украина выплатила на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $1,124 млрд.. Из этой суммы $536,7 млн составили выплаты по евробондам, $409,3 млн - выплаты в пользу МВФ, остальные - выплаты по другим обязательствам правительства.
В НБУ также сообщили, что по состоянию на 1 апреля международные резервы Украины составляли $24,9 млрд (в эквиваленте).

https://www.dsnews.ua/economics/v-nbu-soobshchili-skolko-ukraina-vyplatila-mvf-v-proshlom-07042020161100
alexop
Аватар користувача
 
Повідомлень: 112
З нами з: 22.05.15
Подякував: 1160 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:20

  Искатель написав:
  asti написав:Вы же вроде умный человек, а такие глупости говорите. Ну какое пограбування, какая Гонтарева?! Вкладчики обанкротившихся украинских банков, о которых с поросячим визгом на каждом эфире вещает Юлька были ограблены собственниками этих же банков которые пылесосили деньги у населения и кредитовали ими свои структуры, а как только запахло жареным тут же вывели все залоги под которые эти кредиты брались, а деньги вкладчиков через фиктивные импортные контракты конвертировали в валюту и вывели в оффшоры. А возможным всё это стало благодаря прорехам в украиском законодательстве, благодаря тому, что у нас в парламенте десятками лет сидят купленные олигархами политики вроде Тимошенко и подобные ей. Гонтарева своей чисткой БС как раз и пыталась пресечь эти схемы. Потому что в наших реалиях, к сожалению, только обанкротив кэптивный банк вроде Привата можно предотвратить неконтролируемый вывод денег вкладчиков в оффшоры. И судя по тому, какое сопротивление оказывается принятию известного закона, схема была очень сладкой.

Вы это серьезно написали? :)
Больше никогда не комментируйте происходящее в БС. Вы страшно далеки от нее.
Насчет "святой Гонтаревой" посмеялся.

Юрист костя назвав рівень компетенції цього пана дуже високим! А є такі пани авторитети, які всіх закликають коментувати все, що відбувається на банківському і фінансовому ринках! Моя думка - на цьому форумі є максимум 5-6 людей яким можна виставляти свою точку зору і коментувати все, що відбувається... І до яких потрібно прислуховуватися! Ну, а є такі як костя юрист і його високий рівень, яким хочеться теж вставити свої п`ять копійок! Ще раз раджу багатьом - читати цей форум з запізненням хоча б на тиждень! Все ясно, все зрозуміло, все видно! А екскурс в історію що і як було проводити з прив’язкою до свого місця в суспільстві! А то будка на базарі не сама краща диспозиція для обговорення БС України!
Qwerty
 
Повідомлень: 2293
З нами з: 25.02.15
Подякував: 316 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:21

  zzzzzz написав:Лень объяснять, сами все должны понимать на финансовом форуме.


Зображення

Если лень , зачем это вообще здесь выкладывать? , "тритесь" среди равных :roll: ,выкладывать это ,вам с вашими комментариями почему то не лень, почему?
Интэрэстный экспэрд... :mrgreen:
Востаннє редагувалось Vadim V в П'ят 10 кві, 2020 19:29, всього редагувалось 2 разів.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2354
З нами з: 23.05.14
Подякував: 505 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:27

  Искатель написав:
  asti написав:Я не идеализирую Гонтареву и власть в целом. Но то, что в 90% случаях как минимум в банкротстве банков виновны их собственники у меня сомнений нет!

Открою Вам секрет Полишинеля: собственники банков активно делились с Гонтаревой и Рожковой. Если когда-нибудь Катю посадят... Хотя кто ее посадит, она же памятник украинской коррупции.
Еще раз повторю: прекратите комментировать то, в чем понятия не имеете.

Ну, ядерну енергетику чи сільське господарство йому коментувати буде ще важче! А так да погляд на життя специфічний - власники банків крали гроші, а контролюючий орган кришталево чистої репутації сидів і спостерігав! Він хоч би Жванецького передивився про його легендарне - що охороняє то і має!
Qwerty
 
Повідомлень: 2293
З нами з: 25.02.15
Подякував: 316 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:28

  stryzhko написав:Полтава 27.35/27.5 - найменший спред для даної обмінки за 30днів. Стабілізець?))

Пятница. Вечер. Одна из харьковских обменок:
Зображення
Стабилизец :D
Patrick
 
Повідомлень: 677
З нами з: 18.09.13
Подякував: 904 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:31

мвф требует ставки большой? :shock: это даже я требую.

Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2497
З нами з: 22.12.16
Подякував: 175 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:33

  hxbbgaf написав:
  Did_Yuxum написав:Денежная масса в Украине в марте выросла на 2,8%
Денежная масса в Украине в марте 2020 года выросла на 2,8% — до 1,518 трлн грн.
Денежная база за месяц увеличилась на 4% — до 481,846 млрд грн.

Та да, но в США тоже денежная масса за последние 2 недели выросла на 5%.
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
Довольно резко. Пахнет 90-ми и купоном!

купонодолярчики
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18454
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1045 раз.
Подякували: 1213 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:36

  edvardd написав:komant733
так на момент и есть 27,25/27,3
а я подожду и поимею всё стадо...


Если не секрет,в какую сторону поимеете?
Или по какому курсу ждете?
komant733
 
Повідомлень: 197
З нами з: 07.03.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5033503450355036>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75, Сибарит, Ethereum, greenozon, liliya_logical, orest, Qwerty, холява, zzzzzz і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1739, 1740, 1741
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17404 2196046
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 18:48
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6908 1540739
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 81042
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.