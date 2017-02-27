Zebra написав:Они свяжут потом напечатанный доллар на депосертификатах ФРС и будут понемногу сжигать после кризиса.
Это самоуспокоение. Когда это будет и с каких уровней и вообще будет ли или будет полная перезагрузка системы, сказать сейчас довольно трудно. И что-то я не припоминаю, чтоб у них существенно падала денежная масса. Разве что в великую депрессию, но тогда был золотой стандарт, да и закончилось это плохо и вряд ли они повторят ту ошибку.
а при чем здесь великая депрессия? давно это было
лавиноообразный рост денежной массы - произошел с начала 2000х. может с 90х - это все при нас
Qwerty написав:Основним залогам в аграрному виробництві виступає майбутній урожай! Під нього дають і пальне, і насіння, і засоби захисту рослин... І проводять форвардні закупівлі тим же Аграрним фондом і іншими зернотрейдерами!
Можу з Вами посперечатися. Як короткострокові - гроші - так. Але в основному застава - ліквідна імпортна техніка, обладнання, нерухоме майно.
А з яким коефіцієнтом, не підкажете, банки беруть заставу під перераховане вами?! Ви скільки кредиту брали, наприклад, під капітальний зерновий склад з обладнанням для зберігання зерна вартістю скажімо 1 мільйон гривень??!! І не підкажете яке нині в банках бажання брати саме такий залог і видати під нього кредит?! І в якій формі буде реалізовуватись той зерновий склад на вашій території при неповерненні кредиту?! Ну і надіюсь ви в курсі нинішніх цін на ліквідну імпортну техніку і інше специфічне обладнання на вторинному ринку?! І саме головне знову про бажання цю техніку брати в залог...
Международные платежные системы Visa и Mastercаrd с 15 апреля по 30 сентября снизят межбанковскую комиссию для покупок в онлайн-магазинах до 0,7%.
Это не акт благотворительности. Изменить тарифы для ряда категорий онлайн-магазинов платежным системам пришлось после того, как ЦБ впервые воспользовался своим правом ограничивать ставки эквайринга: с 15 апреля по 30 сентября банки не могут брать с онлайн-магазинов за прием карт более 1% от суммы покупки
asti написав:Я не идеализирую Гонтареву и власть в целом. Но то, что в 90% случаях как минимум в банкротстве банков виновны их собственники у меня сомнений нет!
Открою Вам секрет Полишинеля: собственники банков активно делились с Гонтаревой и Рожковой. Если когда-нибудь Катю посадят... Хотя кто ее посадит, она же памятник украинской коррупции. Еще раз повторю: прекратите комментировать то, в чем понятия не имеете.
Ну, ядерну енергетику чи сільське господарство йому коментувати буде ще важче! А так да погляд на життя специфічний - власники банків крали гроші, а контролюючий орган кришталево чистої репутації сидів і спостерігав! Він хоч би Жванецького передивився про його легендарне - що охороняє то і має!
Один шукає чарівну паличку Другий - кришталево чистого чиновника.... А мозгів зрозуміти що ні першого ні другого - в світі не існує 1 Треба шукати не ідеального - треба шукати кращого від тих хто вже був... і тоді все поступово покращиться... 2 Якщо мазати гімном і ставити на один щабель Арбузова і Гонтарєву або Порошенко і гравця на піаніно.... То все життя будете жити з кілями лопатськими .... Адже кращим бути важче ніж поганим, тому дайте собі відповідь Навіщо наступникам ставати кращими ,якщо Ви своїм відношенням показалищо ви все одно змішаєте їх з лайном... Тому .ця позиція і приводить до сьогоднішньої ситуації Ті що хочуть(можуть) зробити щось краще - не дуже то вже й рвуться.бо бачать як їх попередників паскудять(по ділу і без діла)
Did_Yuxum написав:Денежная масса в Украине в марте выросла на 2,8% Денежная масса в Украине в марте 2020 года выросла на 2,8% — до 1,518 трлн грн. Денежная база за месяц увеличилась на 4% — до 481,846 млрд грн.