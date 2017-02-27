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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 50345035503650375038>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 201
25.01-25.5
5%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
6%
13
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
26
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
15%
31
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
8
больше 30
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:42

  Patrick написав:
  stryzhko написав:Полтава 27.35/27.5 - найменший спред для даної обмінки за 30днів. Стабілізець?))

Пятница. Вечер. Одна из харьковских обменок:
Зображення
Стабилизец :D

Время тяжелое-люди за идею работают. :D
aleksandr-musienko
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:47

  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:Они свяжут потом напечатанный доллар на депосертификатах ФРС и будут понемногу сжигать после кризиса.

Это самоуспокоение. Когда это будет и с каких уровней и вообще будет ли или будет полная перезагрузка системы, сказать сейчас довольно трудно.
И что-то я не припоминаю, чтоб у них существенно падала денежная масса. Разве что в великую депрессию, но тогда был золотой стандарт, да и закончилось это плохо и вряд ли они повторят ту ошибку.


а при чем здесь великая депрессия? давно это было

лавиноообразный рост денежной массы - произошел с начала 2000х. может с 90х - это все при нас
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:48

  BIGor написав:
  Qwerty написав:Основним залогам в аграрному виробництві виступає майбутній урожай! Під нього дають і пальне, і насіння, і засоби захисту рослин... І проводять форвардні закупівлі тим же Аграрним фондом і іншими зернотрейдерами!

Можу з Вами посперечатися. Як короткострокові - гроші - так. Але в основному застава - ліквідна імпортна техніка, обладнання, нерухоме майно.

А з яким коефіцієнтом, не підкажете, банки беруть заставу під перераховане вами?! Ви скільки кредиту брали, наприклад, під капітальний зерновий склад з обладнанням для зберігання зерна вартістю скажімо 1 мільйон гривень??!! І не підкажете яке нині в банках бажання брати саме такий залог і видати під нього кредит?! І в якій формі буде реалізовуватись той зерновий склад на вашій території при неповерненні кредиту?!
Ну і надіюсь ви в курсі нинішніх цін на ліквідну імпортну техніку і інше специфічне обладнання на вторинному ринку?! І саме головне знову про бажання цю техніку брати в залог...
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:52

для всех думающих - писалещё даже до объявления карантина.

так зачем продолжаете покупать валюту?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

uaprofi написав:для всех думающих - писалещё даже до объявления карантина.

так зачем продолжаете покупать валюту?
У вас какое-то помутнение сегодня, успокойтесь уже, то чужую недвижимость собрались раздавать, теперь чужую валюту
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:56

Международные платежные системы Visa и Mastercаrd с 15 апреля по 30 сентября снизят межбанковскую комиссию для покупок в онлайн-магазинах до 0,7%.

Это не акт благотворительности. Изменить тарифы для ряда категорий онлайн-магазинов платежным системам пришлось после того, как ЦБ впервые воспользовался своим правом ограничивать ставки эквайринга: с 15 апреля по 30 сентября банки не могут брать с онлайн-магазинов за прием карт более 1% от суммы покупки
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:59

  aleksandr-musienko написав:Время тяжелое-люди за идею работают. :D

Кто его знает, розничный курс там 27.25/27.38.
Возможно празднуют день банкира и с чувством юмора все хорошо))
Востаннє редагувалось Patrick в П'ят 10 кві, 2020 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:59

  Qwerty написав:
  Искатель написав:
  asti написав:Я не идеализирую Гонтареву и власть в целом. Но то, что в 90% случаях как минимум в банкротстве банков виновны их собственники у меня сомнений нет!
Открою Вам секрет Полишинеля: собственники банков активно делились с Гонтаревой и Рожковой. Если когда-нибудь Катю посадят... Хотя кто ее посадит, она же памятник украинской коррупции.
Еще раз повторю: прекратите комментировать то, в чем понятия не имеете.
Ну, ядерну енергетику чи сільське господарство йому коментувати буде ще важче! А так да погляд на життя специфічний - власники банків крали гроші, а контролюючий орган кришталево чистої репутації сидів і спостерігав! Він хоч би Жванецького передивився про його легендарне - що охороняє то і має!
Один шукає чарівну паличку
Другий - кришталево чистого чиновника....
А мозгів зрозуміти що ні першого ні другого - в світі не існує :mrgreen:
1 Треба шукати не ідеального - треба шукати кращого від тих хто вже був... і тоді все поступово покращиться...
2 Якщо мазати гімном і ставити на один щабель
Арбузова і Гонтарєву
або
Порошенко і гравця на піаніно....
То все життя будете жити з кілями лопатськими ....
Адже кращим бути важче ніж поганим, тому дайте собі відповідь
Навіщо наступникам ставати кращими ,якщо Ви своїм відношенням показалищо ви все одно змішаєте їх з лайном...
Тому .ця позиція і приводить до сьогоднішньої ситуації
Ті що хочуть(можуть) зробити щось краще - не дуже то вже й рвуться.бо бачать як їх попередників паскудять(по ділу і без діла)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:00

  flyman написав:
  hxbbgaf написав:
  Did_Yuxum написав:Денежная масса в Украине в марте выросла на 2,8%
Денежная масса в Украине в марте 2020 года выросла на 2,8% — до 1,518 трлн грн.
Денежная база за месяц увеличилась на 4% — до 481,846 млрд грн.

Та да, но в США тоже денежная масса за последние 2 недели выросла на 5%.
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
Довольно резко. Пахнет 90-ми и купоном!


купонодолярчики


Зробимо їх разом в топку))
Надрукуємо та усьо буде Бабікови і Шмигі! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:00

  uaprofi написав:для всех думающих - писалещё даже до объявления карантина.

так зачем продолжаете покупать валюту?


Добрый вечер всем .

Здоровья и Удачи .


А почему вас это интересует ?
Вы что Папа Римский, что просит исповедоваться ?
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