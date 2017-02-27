Время тяжелое-люди за идею работают.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:42
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:47
а при чем здесь великая депрессия? давно это было
лавиноообразный рост денежной массы - произошел с начала 2000х. может с 90х - это все при нас
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:48
А з яким коефіцієнтом, не підкажете, банки беруть заставу під перераховане вами?! Ви скільки кредиту брали, наприклад, під капітальний зерновий склад з обладнанням для зберігання зерна вартістю скажімо 1 мільйон гривень??!! І не підкажете яке нині в банках бажання брати саме такий залог і видати під нього кредит?! І в якій формі буде реалізовуватись той зерновий склад на вашій території при неповерненні кредиту?!
Ну і надіюсь ви в курсі нинішніх цін на ліквідну імпортну техніку і інше специфічне обладнання на вторинному ринку?! І саме головне знову про бажання цю техніку брати в залог...
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:52
для всех думающих - писалещё даже до объявления карантина.
так зачем продолжаете покупать валюту?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У вас какое-то помутнение сегодня, успокойтесь уже, то чужую недвижимость собрались раздавать, теперь чужую валюту
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:56
Международные платежные системы Visa и Mastercаrd с 15 апреля по 30 сентября снизят межбанковскую комиссию для покупок в онлайн-магазинах до 0,7%.
Это не акт благотворительности. Изменить тарифы для ряда категорий онлайн-магазинов платежным системам пришлось после того, как ЦБ впервые воспользовался своим правом ограничивать ставки эквайринга: с 15 апреля по 30 сентября банки не могут брать с онлайн-магазинов за прием карт более 1% от суммы покупки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:59
Кто его знает, розничный курс там 27.25/27.38.
Возможно празднуют день банкира и с чувством юмора все хорошо))
Востаннє редагувалось Patrick в П'ят 10 кві, 2020 20:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:59
Один шукає чарівну паличку
Другий - кришталево чистого чиновника....
А мозгів зрозуміти що ні першого ні другого - в світі не існує
1 Треба шукати не ідеального - треба шукати кращого від тих хто вже був... і тоді все поступово покращиться...
2 Якщо мазати гімном і ставити на один щабель
Арбузова і Гонтарєву
або
Порошенко і гравця на піаніно....
То все життя будете жити з кілями лопатськими ....
Адже кращим бути важче ніж поганим, тому дайте собі відповідь
Навіщо наступникам ставати кращими ,якщо Ви своїм відношенням показалищо ви все одно змішаєте їх з лайном...
Тому .ця позиція і приводить до сьогоднішньої ситуації
Ті що хочуть(можуть) зробити щось краще - не дуже то вже й рвуться.бо бачать як їх попередників паскудять(по ділу і без діла)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:00
Зробимо їх разом в топку))
Надрукуємо та усьо буде Бабікови і Шмигі!
Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:00
Добрый вечер всем .
Здоровья и Удачи .
А почему вас это интересует ?
Вы что Папа Римский, что просит исповедоваться ?
|