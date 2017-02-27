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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5035503650375038>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 201
25.01-25.5
5%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
6%
13
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
26
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
15%
31
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
8
больше 30
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:03

uaprofi
Бред вы написали, никто не будет запрещать валюту и ее обмен, многие заробитчане вернулись и у них все что есть - в валюте, у населения сбережения у многих тоже в валюте, родственники многим пересылают валюту, ну кто решиться так людей прижать, это же бунты начнутся, да и никакой пользы такой запрет не принесет.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:04

  Искатель написав:
  Василь-Рівне написав:Я ні разу не аналітик, не економіст і не фінансист, тому прошу сприймати цей допис лише в пізнавальному плані. Незважаючи на ці всі перепитії з пандемією та ознаками світової кризи, я вірю в гривню і відповідаю за це своїми коштами. З 2016 року не купив жодного долара, все зароблене в цей час у гривні на депозитах у різних банках у сумі фонду плюс-мінус. Чому так? Тому що вірю у ринковість курсу долару з того часу. Ще зовсім недавно він був 24 + і був би нижчим, якби НБУ не викуповував його шаленими темпами. ОВДП скажете ви, так, але і вони є частиною ринкового механізму курсоутворення. Нинішній курс 27+ є, на мою думку, завищеним з чим це зв’язано пояснювати, міркую, лишнє. Прогнозую на 2024 рік курс гривні в межах 20-25 грн за долар. Чую глузливий сміх та німе питання - обгрунтуй. Ок, я палкий прихильник цифр, фактів та логічного пояснення будь-яких прогнозів. Отже, локомотивом поступлення валюти в країну є сільське господарство, а там у на все добре і недуже, а це і плюс, і мінус. За прогнозами у 2020 році валовий об’єм зернобобових культур складе 67-68 мільйонів тон, у 2019 ця цифра сягала 75 млн тон. Не буду тут засипати цифрами по культурах та галузях, але виділю таку тенденцію: у 2018 році прогнозований прибуток аграріїв склав 60 млрд гривень, у 2019-му 30 млрд , у 2020-му прогнозується 15-20 млрд. Шок? Я би так не сказав, хитріших людей за селян, я в своєму житті ніколи не бачив. До речі, порти зараз забиті відправкою зернових, це я про хитрість селян, вони не дурні і продають збіжжя на експорт в часи найвищих цін фінансового року, але тут не завжди вгадаєш, бо бувають непередбачувані ситуативні зміни, але тим не менш fact on the face. Який я бачу плюс у тому, що зменшується валовий дохід сільгоспвиробників? Плюс у тому, що легкий заробіток (насправді він зовсім не легкий) по схемі виростив-продав закінчується і це призведе до змінення парадигми на виростив – обробив – зробив – запакував - продав. Тобто селяни почнуть чухати потилицю, бо продаж фуражу буде приносити все менші та менші прибутки і почнуть мізкувати як збільшити прибуток, а його можна збільшити лише шляхом глибокої переробки того, що виросло. Тобто не зерно, а комбікорм, крупи, борошно, олія, макарони та готовий харчовий продукт. Таким чином Україна може увірватися в тісний ринок готових харчових продуктів з високою націночною маржею. І так буде, особливо різко після 2024 року. Чому саме після 2024-го і що буде, на мою думку, з другим валютонаповнюючим джерелом бюджету - металургійним комплексом і чому курс долара на 2024 рік не перетне позначку 25-ь, напишу пізніше, якщо форумчанам це буде цікаво.

Неплохой текст, хоть и излишне идеалистичный.
У меня всего один вопрос, вот по этой фразе:
Україна може увірватися в тісний ринок готових харчових продуктів з високою націночною маржею.


Что такое "квоты на экспорт", "заградительные пошлины" и т.п. автор слышал? Мечтать не вредно, а по факту - кто пустит Украину с готовой продукцией, например, на европейский рынок?
А Азию и Африку уже и так покорили, где могли. Но и там сейчас будет борьба не на жизнь, а на смерть.

Ну пан Василь сказав, що він не аналітик, не економіст і не фінансист... Додам з прочитаного - він і не сільгоспгосподарник... Ну і напевне не був в європейських супермаркетах, щоб впевнитися, що нікуди вриватися з високою націночною маржею ми не будемо... Бо відносно них ми знаходимося на стадії кам’яного віку і потрібні десятки років і десятки мільярди доларів для перебудови всього, що є у нас! І ми їм абсолютно не потрібні навіть, якщо б ми все в себе зробили б! Все, що ми можемо і чого від нас чекають це експорт зерна, олії, макухи, меду, яблук, птиці і горіхів! Якщо щось пропустив, то незначне!
І згоден, що після подолання вірусу ситуація буде гіршою ніж до!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:04

  холява написав:
  uaprofi написав:для всех думающих - писалещё даже до объявления карантина.

так зачем продолжаете покупать валюту?


Добрый вечер всем .

Здоровья и Удачи .


А почему вас это интересует ?
Вы что Папа Римский, что просит исповедоваться ?


новая схема для домушников. если покупают, значит идут именно к вам. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:06

  Faceless написав:
uaprofi написав:для всех думающих - писалещё даже до объявления карантина.

так зачем продолжаете покупать валюту?
У вас какое-то помутнение сегодня, успокойтесь уже, то чужую недвижимость собрались раздавать, теперь чужую валюту

С Игрени сбежал..., пока не словят не узбагоется.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:08

  Ethereum написав:
  flyman написав:купонодолярчики


Зробимо їх разом в топку))
Надрукуємо та усьо буде Бабікови і Шмигі! :D

кріпта!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:15

budivelnik На жаль, Ви маєте рацію!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:20

  komant733 написав:
  edvardd написав:komant733
так на момент и есть 27,25/27,3
а я подожду и поимею всё стадо...


Если не секрет,в какую сторону поимеете?
Или по какому курсу ждете?

26,73, я недавно в Зирке видел, думаю будет ниже, а вообще по ситуации с законом, единственно малину может обломать блокировка города...
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:21

  Миша-клиент написав:
  Василь-Рівне написав:... За прогнозами у 2020 році валовий об’єм зернобобових культур складе 67-68 мільйонів тон, у 2019 ця цифра сягала 75 млн тон. Не буду тут засипати цифрами по культурах та галузях, але виділю таку тенденцію: у 2018 році прогнозований прибуток аграріїв склав 60 млрд гривень, у 2019-му 30 млрд , у 2020-му прогнозується 15-20 млрд. Шок? Я би так не сказав, хитріших людей за селян, я в своєму житті ніколи не бачив. До речі, порти зараз забиті відправкою зернових, це я про хитрість селян, вони не дурні і продають збіжжя на експорт в часи найвищих цін фінансового року, але тут не завжди вгадаєш, бо бувають непередбачувані ситуативні зміни, але тим не менш fact on the face. Який я бачу плюс у тому, що зменшується валовий дохід сільгоспвиробників? Плюс у тому, що легкий заробіток (насправді він зовсім не легкий) по схемі виростив-продав закінчується і це призведе до змінення парадигми на виростив – обробив – зробив – запакував - продав. Тобто селяни почнуть чухати потилицю, бо продаж фуражу буде приносити все менші та менші прибутки і почнуть мізкувати як збільшити прибуток, а його можна збільшити лише шляхом глибокої переробки того, що виросло. Тобто не зерно, а комбікорм, крупи, борошно, олія, макарони та готовий харчовий продукт. Таким чином Україна може увірватися в тісний ринок готових харчових продуктів з високою націночною маржею. І так буде, особливо різко після 2024 року...


На фоне карантина у нас уже звучат (пока робко, по гречке) попытки ограничения экспорта продовольствия (а то и фуража), соотв., под вопросом и один из каналов поступления валютной выручки... Работают ли металурги (второй канал), да и будет ли спрос на их продукцию (если, напр., нет спроса на нефть)?
Т.ч., сейчас, в начале карантина - действительно оптимистично.

Сьогодні Антимонопольний комітет попередив МХП Косюка про політику підприємства, яка повинна проводитися з врахуванням забезпечення курятиною внутрішнього ринку і проведення експорту компанією не повинно розглядатися як основний пріоритет компанії! Це такий собі тонкий натяк на товсті обставини! Не виключено, що при недоотриманні запланованого врожаю зернових такі поради будуть і іншим операторам сільгоспринку країни! Поки ще у формі порад! З усіма наслідками для валютного ринку!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:49

  Qwerty написав:
  Миша-клиент написав:
  Василь-Рівне написав:... За прогнозами у 2020 році валовий об’єм зернобобових культур складе 67-68 мільйонів тон, у 2019 ця цифра сягала 75 млн тон. Не буду тут засипати цифрами по культурах та галузях, але виділю таку тенденцію: у 2018 році прогнозований прибуток аграріїв склав 60 млрд гривень, у 2019-му 30 млрд , у 2020-му прогнозується 15-20 млрд. Шок? Я би так не сказав, хитріших людей за селян, я в своєму житті ніколи не бачив. До речі, порти зараз забиті відправкою зернових, це я про хитрість селян, вони не дурні і продають збіжжя на експорт в часи найвищих цін фінансового року, але тут не завжди вгадаєш, бо бувають непередбачувані ситуативні зміни, але тим не менш fact on the face. Який я бачу плюс у тому, що зменшується валовий дохід сільгоспвиробників? Плюс у тому, що легкий заробіток (насправді він зовсім не легкий) по схемі виростив-продав закінчується і це призведе до змінення парадигми на виростив – обробив – зробив – запакував - продав. Тобто селяни почнуть чухати потилицю, бо продаж фуражу буде приносити все менші та менші прибутки і почнуть мізкувати як збільшити прибуток, а його можна збільшити лише шляхом глибокої переробки того, що виросло. Тобто не зерно, а комбікорм, крупи, борошно, олія, макарони та готовий харчовий продукт. Таким чином Україна може увірватися в тісний ринок готових харчових продуктів з високою націночною маржею. І так буде, особливо різко після 2024 року...


На фоне карантина у нас уже звучат (пока робко, по гречке) попытки ограничения экспорта продовольствия (а то и фуража), соотв., под вопросом и один из каналов поступления валютной выручки... Работают ли металурги (второй канал), да и будет ли спрос на их продукцию (если, напр., нет спроса на нефть)?
Т.ч., сейчас, в начале карантина - действительно оптимистично.

Сьогодні Антимонопольний комітет попередив МХП Косюка про політику підприємства, яка повинна проводитися з врахуванням забезпечення курятиною внутрішнього ринку і проведення експорту компанією не повинно розглядатися як основний пріоритет компанії! Це такий собі тонкий натяк на товсті обставини! Не виключено, що при недоотриманні запланованого врожаю зернових такі поради будуть і іншим операторам сільгоспринку країни! Поки ще у формі порад! З усіма наслідками для валютного ринку!

Смешно , они-бы ещё бородатую бабушку попэрэдылы , шо так низзя.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:55

  Did_Yuxum написав:Чистые международные резервы за месяц сократились на 9,5% — до $16,039 млрд.


Но! В этом году вам валюта не нужна. У Нафтогаз ее валом, а цены на газ смешные. Да и Раше кирдык. :lol:

Спотовые цены (реальные цены) на газ в Европе в середине недели переломили тенденцию осторожного роста на фоне начала закачки в хранилища и показали новый минимум. По итогам торгов в среду на британской National Balancing Point (NBP) газ с поставкой в четверг стоил $ 67,5 за тысячу кубометров (15,45 пенсов за терм).

На главной площадке Европы - голландской TTF - газ с поставкой в четверг стоит $ 79,33 за тысячу кубов (7,05 евро за МВт ч).

По данным платформы Gas Infrastructure Europe, поступление газа в европейскую систему через терминалы СПГ с начала апреля сократилось на 6% по сравнению с теми же днями 2019 года, при том, что в марте поступление СПГ в Европу выросло на 9,6%. А запасы СПГ на терминалах за первую неделю апреля - наоборот увеличились на 5%.

Если этот тренд сохранится, что апрель может стать первым месяцем с зимы 2018 года, когда поставки СПГ на континент снизились - при том, что за 2019 год они показали рост в два раза.

Говоря о падении цен, аналитики Wood Mackenzie отмечают, что спрос на газ упал слишком быстро, и пока сторона предложения не успела на него отреагировать.

Libo
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