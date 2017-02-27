Я ні разу не аналітик, не економіст і не фінансист, тому прошу сприймати цей допис лише в пізнавальному плані. Незважаючи на ці всі перепитії з пандемією та ознаками світової кризи, я вірю в гривню і відповідаю за це своїми коштами. З 2016 року не купив жодного долара, все зароблене в цей час у гривні на депозитах у різних банках у сумі фонду плюс-мінус. Чому так? Тому що вірю у ринковість курсу долару з того часу. Ще зовсім недавно він був 24 + і був би нижчим, якби НБУ не викуповував його шаленими темпами. ОВДП скажете ви, так, але і вони є частиною ринкового механізму курсоутворення. Нинішній курс 27+ є, на мою думку, завищеним з чим це зв’язано пояснювати, міркую, лишнє. Прогнозую на 2024 рік курс гривні в межах 20-25 грн за долар. Чую глузливий сміх та німе питання - обгрунтуй. Ок, я палкий прихильник цифр, фактів та логічного пояснення будь-яких прогнозів. Отже, локомотивом поступлення валюти в країну є сільське господарство, а там у на все добре і недуже, а це і плюс, і мінус. За прогнозами у 2020 році валовий об’єм зернобобових культур складе 67-68 мільйонів тон, у 2019 ця цифра сягала 75 млн тон. Не буду тут засипати цифрами по культурах та галузях, але виділю таку тенденцію: у 2018 році прогнозований прибуток аграріїв склав 60 млрд гривень, у 2019-му 30 млрд , у 2020-му прогнозується 15-20 млрд. Шок? Я би так не сказав, хитріших людей за селян, я в своєму житті ніколи не бачив. До речі, порти зараз забиті відправкою зернових, це я про хитрість селян, вони не дурні і продають збіжжя на експорт в часи найвищих цін фінансового року, але тут не завжди вгадаєш, бо бувають непередбачувані ситуативні зміни, але тим не менш fact on the face. Який я бачу плюс у тому, що зменшується валовий дохід сільгоспвиробників? Плюс у тому, що легкий заробіток (насправді він зовсім не легкий) по схемі виростив-продав закінчується і це призведе до змінення парадигми на виростив – обробив – зробив – запакував - продав. Тобто селяни почнуть чухати потилицю, бо продаж фуражу буде приносити все менші та менші прибутки і почнуть мізкувати як збільшити прибуток, а його можна збільшити лише шляхом глибокої переробки того, що виросло. Тобто не зерно, а комбікорм, крупи, борошно, олія, макарони та готовий харчовий продукт. Таким чином Україна може увірватися в тісний ринок готових харчових продуктів з високою націночною маржею. І так буде, особливо різко після 2024 року. Чому саме після 2024-го і що буде, на мою думку, з другим валютонаповнюючим джерелом бюджету - металургійним комплексом і чому курс долара на 2024 рік не перетне позначку 25-ь, напишу пізніше, якщо форумчанам це буде цікаво.