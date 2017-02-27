... За прогнозами у 2020 році валовий об’єм зернобобових культур складе 67-68 мільйонів тон, у 2019 ця цифра сягала 75 млн тон. Не буду тут засипати цифрами по культурах та галузях, але виділю таку тенденцію: у 2018 році прогнозований прибуток аграріїв склав 60 млрд гривень, у 2019-му 30 млрд , у 2020-му прогнозується 15-20 млрд. Шок? Я би так не сказав, хитріших людей за селян, я в своєму житті ніколи не бачив. До речі, порти зараз забиті відправкою зернових, це я про хитрість селян, вони не дурні і продають збіжжя на експорт в часи найвищих цін фінансового року, але тут не завжди вгадаєш, бо бувають непередбачувані ситуативні зміни, але тим не менш fact on the face. Який я бачу плюс у тому, що зменшується валовий дохід сільгоспвиробників? Плюс у тому, що легкий заробіток (насправді він зовсім не легкий) по схемі виростив-продав закінчується і це призведе до змінення парадигми на виростив – обробив – зробив – запакував - продав. Тобто селяни почнуть чухати потилицю, бо продаж фуражу буде приносити все менші та менші прибутки і почнуть мізкувати як збільшити прибуток, а його можна збільшити лише шляхом глибокої переробки того, що виросло. Тобто не зерно, а комбікорм, крупи, борошно, олія, макарони та готовий харчовий продукт. Таким чином Україна може увірватися в тісний ринок готових харчових продуктів з високою націночною маржею. І так буде, особливо різко після 2024 року...