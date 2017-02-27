Вело написав: это правда, в 21м году евросоюза не будет...
поживем-увидим - это все долго строилось, чтобы так в одночасье рухнуть. я бы поставил на развал других федераций;)
педерация тоже развалится в 21м
Посмотрим на оба ваши прогноза[/quote] В нього тих прогнозів як у когось фантиків... Один з них золото по 1000... Станом на зараз 1752... Відчуйте різницю! Є така категорія людей, які ще з дитинства грали в «Спортлото»... І вигравали колись декілька разів по рублю!
Василь-Рівне написав:... За прогнозами у 2020 році валовий об’єм зернобобових культур складе 67-68 мільйонів тон, у 2019 ця цифра сягала 75 млн тон. Не буду тут засипати цифрами по культурах та галузях, але виділю таку тенденцію: у 2018 році прогнозований прибуток аграріїв склав 60 млрд гривень, у 2019-му 30 млрд , у 2020-му прогнозується 15-20 млрд. Шок? Я би так не сказав, хитріших людей за селян, я в своєму житті ніколи не бачив. До речі, порти зараз забиті відправкою зернових, це я про хитрість селян, вони не дурні і продають збіжжя на експорт в часи найвищих цін фінансового року, але тут не завжди вгадаєш, бо бувають непередбачувані ситуативні зміни, але тим не менш fact on the face. Який я бачу плюс у тому, що зменшується валовий дохід сільгоспвиробників? Плюс у тому, що легкий заробіток (насправді він зовсім не легкий) по схемі виростив-продав закінчується і це призведе до змінення парадигми на виростив – обробив – зробив – запакував - продав. Тобто селяни почнуть чухати потилицю, бо продаж фуражу буде приносити все менші та менші прибутки і почнуть мізкувати як збільшити прибуток, а його можна збільшити лише шляхом глибокої переробки того, що виросло. Тобто не зерно, а комбікорм, крупи, борошно, олія, макарони та готовий харчовий продукт. Таким чином Україна може увірватися в тісний ринок готових харчових продуктів з високою націночною маржею. І так буде, особливо різко після 2024 року...
На фоне карантина у нас уже звучат (пока робко, по гречке) попытки ограничения экспорта продовольствия (а то и фуража), соотв., под вопросом и один из каналов поступления валютной выручки... Работают ли металурги (второй канал), да и будет ли спрос на их продукцию (если, напр., нет спроса на нефть)? Т.ч., сейчас, в начале карантина - действительно оптимистично.
Сьогодні Антимонопольний комітет попередив МХП Косюка про політику підприємства, яка повинна проводитися з врахуванням забезпечення курятиною внутрішнього ринку і проведення експорту компанією не повинно розглядатися як основний пріоритет компанії! Це такий собі тонкий натяк на товсті обставини! Не виключено, що при недоотриманні запланованого врожаю зернових такі поради будуть і іншим операторам сільгоспринку країни! Поки ще у формі порад! З усіма наслідками для валютного ринку!
1. Цікаво, де був цей антимонопольний комітет коли Косюк практично "бензопилою викошував" решта конкурентів в країні. 2. Ще було б добре, якби Антимонопольний комітет разом з податковою зацікавилися питанням чому курятина МХП в українських супермаркетах мінімум в двічі дорожча ніж в білоруських чи польських супермаркетах. Скільки податку з прибутку недоотримує бюджет через таке заниження ціни на експорт (жадібність і націнку наших мереж може практично компенсувати націнка їх мереж, логістика, витрати на дозвільні документи з "поклейкою" питань вмісту антибіотиків і решти "корисних добавок" в мясі)... От доки всі наші контролюючо-перевіряючі органи, суди-прокуратура і тд будуть вибірковими і антидержавними, доти у нас не буде не те що Польщі-Естонії, а навіть Словаччини... П.С. Зрозуміло, що питання не до Вас.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Qwerty написав:В нього тих прогнозів як у когось фантиків... Один з них золото по 1000... Станом на зараз 1752...
По $1752 ты золото сейчас не купишь. Реально можно найти только по $1850-1950 с поставкой хз когда. Из рук в руки для простоты расчетов округляют по $2000. Аналогично и по серебру. Рисуют по $15, а реально купить по $25. Это в Америке. А у вас всегда дороже. На пару-тройку сотен. И это еще когда все спокойно. Обогащайтесь.
Qwerty написав:Сьогодні Антимонопольний комітет попередив МХП Косюка про політику підприємства, яка повинна проводитися з врахуванням забезпечення курятиною внутрішнього ринку і проведення експорту компанією не повинно розглядатися як основний пріоритет компанії! Це такий собі тонкий натяк на товсті обставини! Не виключено, що при недоотриманні запланованого врожаю зернових такі поради будуть і іншим операторам сільгоспринку країни! Поки ще у формі порад! З усіма наслідками для валютного ринку!
1. Цікаво, де був цей антимонопольний комітет коли Косюк практично "бензопилою викошував" решта конкурентів в країні. 2. Ще було б добре, якби Антимонопольний комітет разом з податковою зацікавилися питанням чому курятина МХП в українських супермаркетах мінімум в двічі дорожча ніж в білоруських чи польських супермаркетах. Скільки податку з прибутку недоотримує бюджет через таке заниження ціни на експорт (жадібність і націнку наших мереж може практично компенсувати націнка їх мереж, логістика, витрати на дозвільні документи з "поклейкою" питань вмісту антибіотиків і решти "корисних добавок" в мясі)... От доки всі наші контролюючо-перевіряючі органи, суди-прокуратура і тд будуть вибірковими і антидержавними, доти у нас не буде не те що Польщі-Естонії, а навіть Словаччини... П.С. Зрозуміло, що питання не до Вас.
1. Не с МХП надо начинать - что там у нас в металлургии, пр-во эл/энергии, заводы по производству азотных удобрений?;) 2. Не думаю, что прям в 2 раза дешевле. Чудес не бывает. Дешевле местной - да.
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 10 кві, 2020 21:27, всього редагувалось 1 раз.
Не так уж страшен черт, как нам его малюют [/quote]
четко и точно график значения денежного агрегата М1 в Украине. откуда взят? где смотреть? Из тех данных что я находил совсем другая цифра получается У Вас куча графиков наш крокодил как хотим так и меряем