Shaman написав:1. Не с МХП надо начинать - что там у нас в металлургии, пр-во эл/энергии, заводы по производству азотных удобрений?;) 2. Не думаю, что прям в 2 раза дешевле. Чудес не бывает. Дешевле местной - да.
1. Деюре у нас і в металургії і у виробництві електроенергії і в багатьох інших олігархічних галузях виробників вистачає і, при пофігістському підході, важко довести монопольність когось. У випадку з курятиною все значно складніше... Те що любий серйозний експорт іде по занижених цінах з офшорною складовою зрозуміло. Як і те, що ніхто нічого не буде з цим робити. І ми далі будемо купувати курятину-електроенргію і тд значно дорожче ніж вона коштує в інших країнах. 2. Ви не думаєте, а я знаю. Зрозуміло, що там і місцева курятина коштує практично так само, якби "Наша ряба" була б там удвічі дорожча, вона б не продавалася. Але питання до того таки антимонопольного, чому в світі курятина значно дешевша за свинину чи телятину, а у нас ні. І це дуже важливо з огляду на тему: чим більше експортних надходжень тим більше валюти на МБ, кращий торгбаланс. Також, більше відрахувань у бюджет... Але такими проблемами ніхто не переймався і перейматися не збирається...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:І ми далі будемо купувати курятину-електроенргію і тд значно дорожче ніж вона коштує в інших країнах. ... Але питання до того таки антимонопольного, чому в світі курятина значно дешевша за свинину чи телятину, а у нас ні.
балабольство. - Даже в Болгарии 1 киловатт*час обходится населению в 3 грн, а в ряде стран и 7...10 грн. Против 0,9...1,68 у нас. по курятина разница не такая шокирующая, но всё равно, 1,5...3-кратная. - курятина у нас дешевле других видов мяса в полтора раза примерно. Или это "незначительно"?
Востаннє редагувалось juristkostya в П'ят 10 кві, 2020 22:44, всього редагувалось 1 раз.